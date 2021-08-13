13 августа 2021 ПЯТНИЦА
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ULTRA планирует записать дуэтный трек с Jony

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В середине августа выйдет новая песня певицы ULTRA. Также исполнительница снимает на нее клип.
ULTRA планирует записать дуэтный трек с Jony

Слушателей и зрителей ждет нечто невероятное. Певица также поделилась в небольшом интервью творческими планами и рассказала о жанре и стиле своих композиций.

Самая первая композиция LEVEL певицы ULTRA показала – на музыкальном олимпе появилась будущая звезда. При этом исполнительница не переживала, что после резкого скачка наступит затишье. Объяснила она это очень просто: певица отдает себя музыке полностью, без остатка, поет от души. Поэтому ее любая следующая песня найдет своего слушателя, сможет достучаться до сердец многих людей.

Аркадий Александров, работавший ранее со звездами первой величины, рассказала ULTRA, написал музыку к ее первым трекам. Как профессионал своего дела он помог певице найти свою изюминку, свой стиль и звучание – ultra style. Жанр, в котором ULTRA выступает и планирует развиваться дальше, она назвала pop dance, в нем объединены музыка нулевых и современное звучание, стиль, близкий каждому. При этом исполнительница не исключает других экспериментов. Девушка также рассказала о своем желании записать дуэтный лирический трек с Jony.

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