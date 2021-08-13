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«РЖД Бонус» расширяет действие скидки для пассажиров с I группой инвалидности

Новости


С 10 августа 2021 года пассажиры поездов АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») с I группой инвалидности, являющиеся участниками программы «РЖД Бонус», смогут оформлять билеты со скидкой не только в вагоны СВ, но и в купейные вагоны. Кроме того, билеты по сниженным ценам теперь могут приобретать и сопровождающие их лица.

При оформлении проездных документов в купейные вагоны для пассажира с инвалидностью I группы и его сопровождающего скидка составит 55% на каждый билет. Для поездок в вагонах СВ размер скидки сохранится на уровне 50% и также будет распространяться на двух лиц.

Для получения скидки пассажиру с I группой инвалидности и его сопровождающему необходимо обратиться в кассу дальнего следования АО «ФПК», предъявить паспорт, справку об инвалидности и номера участников программы «РЖД Бонус». После этого специальный тариф будет применяться автоматически при оформлении проездного документа. Если в качестве сопровождающего начнет выступать другой человек, то для оформления скидки на него нужно будет повторно обратиться в кассу.
Билеты по сниженным ценам можно купить в кассах, на сайте https://pass.rzd.ru и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Зарегистрироваться в программе «РЖД Бонус» можно через кассы дальнего следования АО «ФПК» или на сайте www.rzd-bonus.ru.
Пассажиры с инвалидностью также могут оформлять билеты с 50% скидкой в специализированные купе и в вагоны с местами для сидения скоростных поездов АО «ФПК» 700-й и 800-1 нумерации, а на высокоскоростные поезда «Сапсан» – с 40% скидкой. В данном случае быть участником программы лояльности «РЖД Бонус» необязательно.

Подробная информация размещена на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Маломобильные пассажиры»/«Оформление билетов».
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