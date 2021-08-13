Саратовские вузы претендуют на крупный федеральный гран в рамках программы «Приоритет-2030».

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Финансирование будет идти в течение 8 лет из госбюджета. Заявки подали 4 местных университета: СГТУ имени Гагарина, СГАУ им. Вавилова, СГУ им. Чернышевского, СГМУ им Разумовского.В настоящий момент конкурсная комиссия рассматривает представленные программы от вузов. В них должны быть прописаны следующие стратегии развития университета: повышение качества высшего образования, проведение прорывных научных исследований, внедрение в экономику и соцсферу высоких технологий, коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности, увеличение числа молодых исследователей.Всего в «Приоритете-2030» участвует 191 российский вуз. По числу заявок Приволжский федеральный округ оказался на 2 месте - 34 принятых к рассмотрению документов, на первом - Центральный ФО (62), на третьем - Северо-Западный – 30.Программа будет способствовать активному развитию науки и университетов во всех регионах России, повышению конкурентоспособности в области образования и технологий.«По итогам оценки заявок программы к 2030 году в России прогнозируется 70-процентный рост числа молодых ученых и более чем 60-процентный рост числа магистрантов. Таким образом, потенциал реализации представленных вузами программ очень высокий. И за счёт широкого географического охвата программа поддержки высших учебных заведений будет способствовать гармоничному и сбалансированному развитию науки и университетов во всех регионах страны», - сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.Первые победители «Приоритета-2030», которые получат базовую часть гранта, будут определены в сентябре. В ноябре Совет программы утвердит участников для предоставления специальной части гранта, которую университеты направят на развитие исследовательского, территориального или отраслевого лидерства. Всего финансирование получат не менее 100 вузов.