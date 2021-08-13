Детская следж-хоккейная лига приглашает на конференцию «Детский адаптивный хоккей как драйвер социальных изменений в обществе»

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Она будет посвящена вопросам интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья посредством занятий физической культурой и спортом, обсуждению новых тенденций и успешных методик, способствующих дальнейшему развитию детского адаптивного спорта в России. Мероприятие проводится ежегодно и является площадкой по обмену опытом в области детского адаптивного спорта между специалистами, родителями и тренерским сообществом. В 2020 году участниками Конференции стали 110 человек из 30 регионов России, к онлайн трансляции присоединились еще более 300 человек.Конференция проводится Детской следж-хоккейной лигой при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.Формы и условия участия:Участник: участие в конференции бесплатное, обязательна предварительная регистрация. Для представителей команд Детской следж-хоккейной лиги (3 человека от команды: координатор, тренер, представитель родительского комитета. Кроме команд Москвы и МО) проживание и питание – за счет Организаторов. Для других организаций – за собственный счет.Спикер: оплата проживания и питания за счет Организаторов, иногородним спикерам компенсация проезда до места проведения конференции.К участию в качестве спикеров (на 28 августа) приглашаются представители региональных министерств и ведомств, руководители некоммерческих и благотворительных организаций, специалисты в области адаптивной физической культуры, тренеры, медицинские специалисты, руководители спортивных объектов и муниципальных учреждений, а также представители родительского сообщества, имеющие наработки, положительный опыт или интересный проблемный кейс в области детского адаптивного или инклюзивного спорта в России.Выступление возможно по одному из блоков: инклюзия в спорте, спортивная психология, медицина и современные методы реабилитации, командообразование и разрешение конфликтов, организация тренировочного процесса, фандрайзинг, маркетинг и продвижение, работа со спонсорами и государственными структурами, нормативно-правовая и организационная база деятельности любительских спортивных секций. Также вы можете предложить тему выступления в рамках другого направления, если считаете его полезным для участников.Длительность выступления спикеров – не более 20 минут.По итогам Конференции будет издан электронный сборник материалов и статей. Решение о публикации материалов экспертов/спикеров в сборнике принимается Организаторами. Также спикеры получают электронные сертификаты экспертов.Регистрация на КонференциюРегистрация на конференцию для спикеров и участников открыта до 15 августа 2021 года по ССЫЛКЕ.Спикеры предоставляют материалы выступления в электронном виде на почту info@paraicehockey.ru в двух форматах: Презентация для выступления в Power Point, и текстовый файл в Word для включения доклада в сборник.Подробная программа конференции будет опубликована на официальном сайте Детской следж-хоккейной лиги и Фонда Тимченко 20 августа 2021.Тайминг Конференции27 августа — заезд для иногородних участников и спикеров28 августа10:00 — Открытие конференции10:00 — 14.00 Выступления спикеров14.00 — 15.00 Обед15:00 — 18:00 Работа дискуссионных круглых столов19:00 — 22:00 Закрытое мероприятие для команд Детской следж-хоккейной лиги29 августаСтратегическая сессия команд Детской следж-хоккейной лигиРазъезд иногородних участниковКонтактыКоординатор по работе с участниками Конференции:Валерия Генералова, тел. +7 9168258313, generalova@paraicehockey.ruКоординатор по работе со спикерами:Антон Политов, тел. +7 9163664376, politov@paraicehockey.ru