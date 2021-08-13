В летнем читальном зале сада «Липки» состоялась литературно-музыкальная программа «Читаем поэтов Серебряного века»
В летнем читальном зале сада «Липки» состоялась литературно-музыкальная программа «Читаем поэтов Серебряного века», посвященная 130-летию со дня рождения Осипа Мандельштама и 135-летию со дня рождения Николая Гумилева. На мероприятии присутствовали посетители летнего читального зала - любители русской поэзии, представители творческих объединений города Саратова.
Участников программы ознакомили с историей возникновения поэзии Серебряного века, ее значением в развитии литературы ХХ века, особенностями поэтического творчества Осипа Мандельштама и Николая Гумилева. Библиотекарь Татьяна Серебрякова представила вниманию присутствующих тематическую видеопрезентацию «Поэты Серебряного века», провела обзор литературы книжно-иллюстративной выставки. Почитатели поэзии прочли любимые произведения этих авторов, исполнили песни и романсы на их стихи.