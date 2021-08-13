Набор социальных услуг: выбор необходимо сделать до 1 октября

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Натуральная форма предполагает непосредственное пользование социальными услугами. Гражданин может отказаться от набора социальных услуг (НСУ) полностью или частично и получать их денежный эквивалент.Важно! При назначении гражданину ежемесячной денежной выплаты, набор социальных услуг по умолчанию предоставляется в натуральной форме*. Для отказа от НСУ на будущий год полностью или частично, гражданину необходимо до 1 октября 2021 года подать заявление в Пенсионный фонд России.Изменить форму получения набора социальных услуг можно через Личный кабинет на сайте ПФР (www.pfr.gov.ru), в клиентской службе ПФР или в МФЦ.В случае подачи заявления об отказе от получения набора социальных услуг ранее, подача нового заявления не требуется. Выплата в денежной форме будет производиться до тех пор, пока гражданин не изменит свое решение.Стоимость полного денежного эквивалента набора составляет 1 211,66 руб. в месяц:предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (денежный эквивалент – 933,25 руб. в месяц),предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (денежный эквивалент – 144,37 руб. в месяц),бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (денежный эквивалент – 134,04 руб. в месяц).* Исключение составляют граждане, подвергшиеся воздействию радиации, которым предоставляется набор социальных услуг в денежной форме.