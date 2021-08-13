13 августа 2021 ПЯТНИЦА
Новости
16:30 | 13 августа
Саратовские вузы претендуют на крупный федеральный гран в рамках программы «Приоритет-2030»
15:48 | 13 августа
В рамках «Палитры ремесел» для жителей региона проведут концерты и мастер-классы
15:26 | 13 августа
ULTRA планирует записать дуэтный трек с Jony
14:55 | 13 августа
В летнем читальном зале сада «Липки» состоялась литературно-музыкальная программа «Читаем поэтов Серебряного века»
14:00 | 13 августа
Набор социальных услуг: выбор необходимо сделать до 1 октября
13:07 | 13 августа
Пройдет профилактическое мероприятие «Встречная полоса»
12:00 | 13 августа
Развитие инвестиционного сотрудничества между Саратовской областью и провинцией Хубэй КНР обсудили в Правительстве области
10:56 | 13 августа
Саратовцы успешно выступают на VI Всероссийском фестивале национальных и неолимпийских видов спорта
10:44 | 13 августа
«РЖД Бонус» расширяет действие скидки для пассажиров с I группой инвалидности
09:52 | 13 августа
В Саратове объявлен конкурс фотографий «В объективе – лето 2021»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Набор социальных услуг: выбор необходимо сделать до 1 октября

Новости


Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Ленинском районе г. Саратова (межрайонное) напоминает, что граждане, получающие ежемесячную денежную выплату, имеют возможность выбрать набор социальных услуг в натуральной форме или в денежном эквиваленте.

Натуральная форма предполагает непосредственное пользование социальными услугами. Гражданин может отказаться от набора социальных услуг (НСУ) полностью или частично и получать их денежный эквивалент.

Важно! При назначении гражданину ежемесячной денежной выплаты, набор социальных услуг по умолчанию предоставляется в натуральной форме*. Для отказа от НСУ на будущий год полностью или частично, гражданину необходимо до 1 октября 2021 года подать заявление в Пенсионный фонд России.

Изменить форму получения набора социальных услуг можно через Личный кабинет на сайте ПФР (www.pfr.gov.ru), в клиентской службе ПФР или в МФЦ.

В случае подачи заявления об отказе от получения набора социальных услуг ранее, подача нового заявления не требуется. Выплата в денежной форме будет производиться до тех пор, пока гражданин не изменит свое решение.

Стоимость полного денежного эквивалента набора составляет 1 211,66 руб. в месяц:

предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (денежный эквивалент – 933,25 руб. в месяц),
предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (денежный эквивалент – 144,37 руб. в месяц),
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (денежный эквивалент – 134,04 руб. в месяц).
* Исключение составляют граждане, подвергшиеся воздействию радиации, которым предоставляется набор социальных услуг в денежной форме.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код