Пройдет профилактическое мероприятие «Встречная полоса»

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Городская ГИБДД напоминает, что выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, при объезде препятствия либо на трамвайные пути встречного направления при объезде препятствия - влечет наложение административного штрафа в размере от 1 тыс. до 1,5 рублей.