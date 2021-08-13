Пройдет профилактическое мероприятие «Встречная полоса»
В целях обеспечения соблюдения участниками дорожного движения Правил дорожного движения (ПДД), предотвращения и снижения травматизма и общего числа ДТП, связанных с выездом на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, 13 и 16 августа 2021 года Госавтоинспекция города Саратова проведет профилактическое мероприятие «Встречная полоса».
Городская ГИБДД напоминает, что выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, при объезде препятствия либо на трамвайные пути встречного направления при объезде препятствия - влечет наложение административного штрафа в размере от 1 тыс. до 1,5 рублей.