Развитие инвестиционного сотрудничества между Саратовской областью и провинцией Хубэй КНР обсудили в Правительстве области
В Правительстве области состоялось заседание рабочей группы между Саратовской областью и провинцией Хубэй Китайской Народной Республики по вопросу развития инвестиционного сотрудничества.
В мероприятии приняли участие министр экономического развития области Андрей Разборов, представители Посольства Российской Федерации в КНР, Генеральный консул Китайской Народной Республики в РФ в г. Казани господин У Инцзинь, представители Россотрудничества, Совета Федерации Федерального Собрания РФ, провинции Хубэй КНР, представители территорий развития области, а также китайских компаний, которые имеют деловые связи и инвестиционный опыт с Россией.
Как отметил Андрей Разборов, отношения Саратовской области с китайскими партнерами имеют положительную динамику двустороннего развития: «Особенно тесно мы сотрудничаем с нашим давним партнером – провинцией Хубэй в рамках формата Волга-Янцзы.
В первом полугодии 2021 года объем внешней торговли региона с Китаем составил 58 329,0 тыс. долл. США. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года его объем увеличился на 32,1%. Среди зарубежных партнеров нашей области Китай традиционно занимает шестую позицию. И мы видим значительные резервы в повышении деловой активности».
В качестве ключевых составляющих инвестиционного потенциала региона были названы выгодное географическое положение, обилие природных ресурсов, что «создает предпосылки для формирования мощного промышленного и сельскохозяйственного потенциалов, благоприятного ведения бизнеса в сфере промышленности, IT-технологий, переработки».
«Таким образом, есть потенциал для наращивания сотрудничества в таких областях, как металлургия, химическая промышленность, машиностроение, транспортная отрасль, логистика, производство бытовой химии, индустрия отдыха и развлечений и других», - подчеркнул министр.
«Для содействия инвесторам в реализации проектов и сопровождении их на всех этапах в Саратовской области свою деятельность осуществляет Корпорация развития региона, которая оказывает помощь в подборе свободных инвестиционных площадок, подключении к инженерным сетям, поиске инвесторов и иных источников финансирования проектов», - отметил директор АО «Корпорация развития Саратовской области» Александр Марченко.
В свою очередь, заместитель директора Канцелярии по иностранным делам Народного Правительства провинции Хубэй господин Чжэнь Ханьха выразил уверенность, что данная конференция поможет ОЭЗ Саратовской области повысить свою популярность в Китае: «Надеюсь, что особая экономическая зона Саратовской области будет востребована среди китайских инвесторов. Уверен, совместными усилиями мы достигнем успеха в торгово-экономическом сотрудничестве на благо наших народов».
Генеральный консул Китайской Народной Республики в Российской Федерации в г. Казани господин У Инцзинь подчеркнул, что сотрудничество на межрегиональном уровне играет исключительную роль в развитии китайско-российских отношений.
Кроме того, генеральный директор АО «УК ОЭЗ «Исток» Мария Чекаданова рассказала о преимуществах созданном в регионе инструменте развития - особой экономической зоне технико-внедренческого типа.
Важной частью мероприятия стало выступление предпринимателей провинции Хубэй, желающих инвестировать в Россию.
По итогам встречи стороны выразили готовность к развитию эффективного инвестиционного сотрудничества между регионами, налаживанию тесных контактов представителей бизнеса.