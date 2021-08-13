Развитие инвестиционного сотрудничества между Саратовской областью и провинцией Хубэй КНР обсудили в Правительстве области

просмотров: 96

В мероприятии приняли участие министр экономического развития области Андрей Разборов, представители Посольства Российской Федерации в КНР, Генеральный консул Китайской Народной Республики в РФ в г. Казани господин У Инцзинь, представители Россотрудничества, Совета Федерации Федерального Собрания РФ, провинции Хубэй КНР, представители территорий развития области, а также китайских компаний, которые имеют деловые связи и инвестиционный опыт с Россией.Как отметил Андрей Разборов, отношения Саратовской области с китайскими партнерами имеют положительную динамику двустороннего развития: «Особенно тесно мы сотрудничаем с нашим давним партнером – провинцией Хубэй в рамках формата Волга-Янцзы.В первом полугодии 2021 года объем внешней торговли региона с Китаем составил 58 329,0 тыс. долл. США. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года его объем увеличился на 32,1%. Среди зарубежных партнеров нашей области Китай традиционно занимает шестую позицию. И мы видим значительные резервы в повышении деловой активности».В качестве ключевых составляющих инвестиционного потенциала региона были названы выгодное географическое положение, обилие природных ресурсов, что «создает предпосылки для формирования мощного промышленного и сельскохозяйственного потенциалов, благоприятного ведения бизнеса в сфере промышленности, IT-технологий, переработки».«Таким образом, есть потенциал для наращивания сотрудничества в таких областях, как металлургия, химическая промышленность, машиностроение, транспортная отрасль, логистика, производство бытовой химии, индустрия отдыха и развлечений и других», - подчеркнул министр.«Для содействия инвесторам в реализации проектов и сопровождении их на всех этапах в Саратовской области свою деятельность осуществляет Корпорация развития региона, которая оказывает помощь в подборе свободных инвестиционных площадок, подключении к инженерным сетям, поиске инвесторов и иных источников финансирования проектов», - отметил директор АО «Корпорация развития Саратовской области» Александр Марченко.В свою очередь, заместитель директора Канцелярии по иностранным делам Народного Правительства провинции Хубэй господин Чжэнь Ханьха выразил уверенность, что данная конференция поможет ОЭЗ Саратовской области повысить свою популярность в Китае: «Надеюсь, что особая экономическая зона Саратовской области будет востребована среди китайских инвесторов. Уверен, совместными усилиями мы достигнем успеха в торгово-экономическом сотрудничестве на благо наших народов».Генеральный консул Китайской Народной Республики в Российской Федерации в г. Казани господин У Инцзинь подчеркнул, что сотрудничество на межрегиональном уровне играет исключительную роль в развитии китайско-российских отношений.Кроме того, генеральный директор АО «УК ОЭЗ «Исток» Мария Чекаданова рассказала о преимуществах созданном в регионе инструменте развития - особой экономической зоне технико-внедренческого типа.Важной частью мероприятия стало выступление предпринимателей провинции Хубэй, желающих инвестировать в Россию.По итогам встречи стороны выразили готовность к развитию эффективного инвестиционного сотрудничества между регионами, налаживанию тесных контактов представителей бизнеса.