Саратовцы успешно выступают на VI Всероссийском фестивале национальных и неолимпийских видов спорта
С 10 по 15 августа в Удмуртской Республике проходит VI Всероссийский фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта.
Саратовскую область представляют спортсмены федерации воздушно-силовой атлетики и спортивной йоги региона.
Саратовцы показали следующие результаты:
Воркаут-троеборье:
Мужчины свыше 18 лет
1 место - Владимир Гульбин;
2 место - Антон Моисеев.
Юноши с 14 до 17 лет:
1 место - Григорий Вдовенко.
Женщины свыше 18 лет:
1 место - Ольга Белякова.