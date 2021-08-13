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Саратовцы успешно выступают на VI Всероссийском фестивале национальных и неолимпийских видов спорта

Новости


С 10 по 15 августа в Удмуртской Республике проходит VI Всероссийский фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта.

Саратовскую область представляют спортсмены федерации воздушно-силовой атлетики и спортивной йоги региона.

Саратовцы показали следующие результаты:

Воркаут-троеборье:

Мужчины свыше 18 лет

1 место - Владимир Гульбин;
2 место - Антон Моисеев.
Юноши с 14 до 17 лет:

1 место - Григорий Вдовенко.
Женщины свыше 18 лет:

1 место - Ольга Белякова.
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