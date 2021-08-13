В Саратове объявлен конкурс фотографий «В объективе – лето 2021»

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К участию в конкурсе приглашаются фотографы-любители, независимо от места проживания, рода занятий и увлечений, которые готовы прислать на конкурс свои авторские фотоработы.Конкурс проводится в двух возрастных категориях:— от 12 лет до 18 лет;— от 19 лет и старше.Конкурс проводится по следующим этапам:— прием заявок и конкурсных работ — с 12 августа 2021 года по 22 августа 2021 года;— оценка жюри конкурсных работ – с 23 августа 2021 года по 30 августа 2021 года;— публикация итогов конкурса – 31 августа 2021 года;— рассылка наградных материалов – в течение месяца с момента публикации результатов конкурса.Заявки на участие в конкурсе и работы принимаются с 12 августа по 22 августа 2021 года на электронную почту ГАУК СО «Дворец культуры «Россия» konkurs.dkrossiya@gmail.com, телефон для справок: 8 (8452) 63-15-37.С положением конкурса можно ознакомиться на сайте ДК «Россия»: http://dvorez-rossiya.ru/tvorcheskij-onlajn-konkurs-fotografij-v-obektive-leto-2021/.