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Воспитанники «РиФ» готовятся к Паралимпиаде

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Воспитанники областной комплексной спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» готовятся к участию в Паралимпийских играх в составе российской сборной.

Напомним, соревнования для спортсменов с ограниченными возможностями пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября. В российскую сборную вошли представители Саратовской области Маляк Алиева (настольный теннис), Денис Тарасов, Юлия Шишова и Максим Никифоров (плавание), Сергей Сафин (бочча).

В настоящее время спортсмены вместе со своими тренерами находятся на тренировочных сборах в Московской, Тульской областях и Южно-Сахалинске.

Так, мастер спорта международного класса Максим Никифоров готовится к международным соревнованиям по плаванию (спорт слепых) на тренировочной базе «Озеро Круглое» в Московской области.

«Мы однозначно настроены на победу. Максим тренируется очень упорно, не дает себе никаких поблажек», – рассказывает тренер-преподаватель высшей квалификационной категории школы «РиФ» Галина Ширшова.

В городе Алексин Тульской области проходят тренировочные сборы у мастера спорта международного класса Сергея Сафина. «Я намерен на соревнованиях выложиться по полной, показать максимальные результаты, ведь моя победа – это победа моей страны», – говорит спортсмен.

Заслуженный мастер спорта Денис Тарасов и мастер спорта международного класса Юлия Шишова вместе с заслуженным тренером России Светланой Борисовской тренируются в Южно-Сахалинске. Спортсмены примут участие в Паралимпийских играх в составе сборной команды России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Также в этом городе готовится к важнейшим для каждого спортсмена соревнованиям мастер спорта международного класса по настольному теннису Маляк Алиева.
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