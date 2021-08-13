13 августа 2021 ПЯТНИЦА
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В рамках «Палитры ремесел» для жителей региона проведут концерты и мастер-классы

Новости


Подготовлена полная онлайн и оффлайн-программа фестиваля народных мастеров «Палитра ремесел», который проводится АНО «Палата ремесел Саратовской области» при поддержке ТПП и минэкономразвития региона в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В этом году мероприятие пройдет на Театральной площади. На ней 13 августа откроется ярмарка, аллею у Радищевского музея займет галерея художников под открытым небом. Более 250 мастеров и художников из 23 регионов России, 12 районов области будут ждать гостей с 13 по 15 августа с 11:00 до 20:00.

На фестивале будут представлены сотни наименований товаров ручной работы: авторская керамика, мыло, бижутерия, изделия из лозы, дерева, одежда, сумки, интерьерные композиции, картины и многое другое. Также на площади жители и гости региона смогут посмотреть выставку работ участников конкурса «Ремесло глазами юного художника».

Кроме того, для жителей региона подготовлена развлекательная часть программы, которая пройдет в онлайн-формате. Те, кому интересны мастер-классы и концерты «Палитры ремесел», приглашаются на официальный сайт фестиваля (https://palitraremesel.ru/), в официальные аккаунты Вконтакте (https://vk.com/palitraremeselfest) и YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCKbIE8dhE2AKwF3t6cOQZ8A). Трансляции начинаются в 16:00.

Ежедневно среди зрителей будут проводиться онлайн-розыгрыши призов.

Все участники фестиваля будут обеспечены организаторами средствами индивидуальной защиты, будет соблюдаться дистанцирование.
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