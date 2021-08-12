Р7-Офис прошел сравнение с MS Office 36
Авторитетный YouTube-канал ПК без проблем провел сравнение российского офисного пакета Р7-Офис с популярным Microsoft Office 365.
Автор канала изучил оба решения, обратив внимание на интерфейс, возможности совместной работы, функционал пакета как в области редактирования, так и управления проектами и совместной работы.
Среди достоинств российского решения блогер выделил возможность работы как через облачный офис без потери быстродействия, так и локально, а также функции совместного доступа, наличие темной темы и соотношение цены и комплектации пакета.
Автор канала изучил оба решения, обратив внимание на интерфейс, возможности совместной работы, функционал пакета как в области редактирования, так и управления проектами и совместной работы.
Среди достоинств российского решения блогер выделил возможность работы как через облачный офис без потери быстродействия, так и локально, а также функции совместного доступа, наличие темной темы и соотношение цены и комплектации пакета.