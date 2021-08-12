В Саратовской области благоустроили больше 60 скверов

просмотров: 177

Полностью завершены работы в парках, скверах, на площадях в Александрово-Гайском, Аткарском, Базарно-Карабулакском, Балашовском, Балтайском, Калининском, Краснокутском, Лысогорском, Новобурасском, Новоузенском, Питерском, Ровенском, Романовском, Ртищевском, Советском, Хвалынском районах, а также в Шиханах и поселке Михайловский. Работы сейчас ведутся еще на 48 объектах в районах области.Активное участие в проекте принимают жители. Именно они выбрали территории для благоустройства во время проведения рейтинговых голосований и общественных обсуждений.Также по нацпроекту ремонтируются дворовые территории. На сегодняшний день преобразились 47 дворов.Всего в этом году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» планируется благоустроить 114 общественных и 56 дворовых территорий во всех 42 районах Саратовской области.