12 августа 2021 ЧЕТВЕРГ
Новости
21:17 | 11 августа
Р7-Офис прошел сравнение с MS Office 36
17:00 | 11 августа
Билеты по «невозвратному» тарифу появятся во всех купейных вагонах
16:18 | 11 августа
В Саратовской области благоустроили больше 60 скверов
15:31 | 11 августа
Дети из социально незащищенных семей Саратова отправились на оздоровительный отдых
14:58 | 11 августа
РЖД Бонус» увеличивает до 50% скидку на билеты на поезда дальнего следования для студентов
14:08 | 11 августа
"Рисуем сказку" с Академдрамой
14:00 | 11 августа
Участникам фестиваля «Хвалынские этюды» рассказали о Хвалынском районе
11:33 | 11 августа
В Саратов прибыла мужская сборная страны для подготовки к Чемпионату Мира
10:18 | 11 августа
Около 450 сотрудников ПривЖД приняли участие в благотворительном онлайн-забеге «Достигая цели!»
09:00 | 11 августа
В лагерях области отдохнули более сорока тысяч детей
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В Саратовской области благоустроили больше 60 скверов

Новости


С начала года в Саратовской области по проекту «Формирование комфортной городской среда» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, благоустроили 63 общественные территории.

Полностью завершены работы в парках, скверах, на площадях в Александрово-Гайском, Аткарском, Базарно-Карабулакском, Балашовском, Балтайском, Калининском, Краснокутском, Лысогорском, Новобурасском, Новоузенском, Питерском, Ровенском, Романовском, Ртищевском, Советском, Хвалынском районах, а также в Шиханах и поселке Михайловский. Работы сейчас ведутся еще на 48 объектах в районах области.

Активное участие в проекте принимают жители. Именно они выбрали территории для благоустройства во время проведения рейтинговых голосований и общественных обсуждений.

Также по нацпроекту ремонтируются дворовые территории. На сегодняшний день преобразились 47 дворов.

Всего в этом году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» планируется благоустроить 114 общественных и 56 дворовых территорий во всех 42 районах Саратовской области.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код