Начиная с 2022 года, подать заявление на запись в школу можно будет онлайн, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru).

просмотров: 395

Работу по переводу услуги «Прием на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» в электронный вид ведет в настоящее время министерство цифрового развития и связи области.Ежегодно школы города Саратова и области открывают свои двери для тысяч учеников, в том числе впервые вступивших на порог школы - первоклассников.Чтобы помочь родителям, облегчить и упростить процесс записи детей в первый класс, министерством было принято решение о реализации данной электронной услуги.«Процессы цифровизации стали особенно востребованными в период пандемии. Перевод данной услуги в электронный вид призван помочь родителям с приемом детей в школы. Считаю ввод этой услуги в обиход своевременной и актуальной», - заявил министр цифрового развития и связи области Адель Славутин.