РЖД Бонус» увеличивает до 50% скидку на билеты на поезда дальнего следования для студентов

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Так, в период с 5 августа по 5 сентября 2021 года участники программы лояльности «РЖД Бонус» со статусом «Студент» могут оформлять билеты в купейные вагоны и вагоны с местами для сидения в скоростных поездах АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») со скидкой 50% вместо 25%.Для получения скидки необходимо взять в деканате учебного заведения справку об обучении или скан приказа о зачислении (для первокурсников) и отправить по форме обратной связи через личный кабинет участника «РЖД Бонус» либо на почту bonusstudent@fpc.ru. Статус «Студент» будет присвоен участнику программы лояльности в течение 2 рабочих дней.С более подробной информацией о студенческой программе можно ознакомиться на сайте «РЖД Бонус».Купить билет со скидкой студенты и аспиранты вузов могут на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», привязав к личному кабинету номер участника программы лояльности. Тариф со скидкой будет применен автоматически при оформлении проездного документа.При покупке в железнодорожной кассе необходимо сообщить кассиру о наличии студенческой скидки и назвать номер участника программы лояльности.***На сегодняшний день участниками студенческой программы «РЖД Бонус» являются свыше 165 тыс. человек, с начала 2021 года ими было оформлено более 160 тыс. билетов. За 2 месяца лета путешествие на поездах АО «ФПК» совершило почти 57,8 тыс. студентов и аспирантов, оформивших проездные документы в рамках студенческой программы.Напомним: 1 июля программе лояльности «РЖД Бонус» исполнилось 9 лет. За это время в ней зарегистрировались свыше 6,5 млн участников. К прошлому году количество участников увеличилось более чем на 1 млн человек. С момента запуска программы пассажиры оформили свыше 2 млн премиальных билетов.