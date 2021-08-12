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В Хвалынске прошло выездное совещание, посвященное реставрации краеведческого музея

Новости


Состоялось очередное рабочее совещание на объекте культурного наследия регионального значения «Дом Михайловых-Радищевых» в Хвалынске (ул. Революционная, 120).

Во встрече приняли участие начальник управления по охране объектов культурного наследия Владимир Мухин, заместитель начальника отдела государственного контроля и надзора управления Евгений Зайчикин, референт отдела сохранения управления Елена Пинчук, директор краеведческого музея Дарья Дмитриенко, а также директор проектной организации ООО «Атриум-А» Василий Архангельский и руководитель проекта ООО «Прана», осуществляющей работы на объекте, Сергей Шелестов.

Представленной и согласованной ранее документацией предполагается реставрация цоколя и отмостки, наружных стен, ремонт внутренних стен и потолков, реставрация фасадного декора, устройство утеплителя чердачного перекрытия, замена покрытия кровли, устройство водосточной системы, реставрация внутренних деревянных межэтажных лестниц, ремонт полов, замена заполнений оконных проемов, устройство крыльца главного входа.

В ходе выездной встречи присутствующие осмотрели ход работ и оценили их качество, а также обсудили особенности восстановления элементов здания и лепного декора. В том числе, согласно проектной документации, одним из этапов проведения работ является демонтаж портика. Как пояснили представители проектной организации на каждый элемент будет составлен акт со схемой местоположения и фотофиксацией до снятия и после на каждый элемент. Объекты после демонтажа будут храниться на складе до завершения необходимых работ.

В завершении совещания Владимир Мухин подчеркнул, что все работы необходимо провести в строгом соответствии с проектной документацией. Кроме того, подрядчику и проектанту нужно быть в постоянном контакте для обеспечения слаженной и понятной для всех сторон работы по реставрации объекта культурного наследия.

- Проектная документация – основа для работы на объекте. Это простая и понятная схема, которую подготовили специалисты и также подтвердили эксперты, проводившие историко-культурную экспертизу. Теперь, когда мы с вами перешли уже к реставрации, нужно чтобы каждый понимал свои задачи на каждом участке работ. Авторский надзор четко следил за технологией производства и не было отклонений от уже утвержденного проекта и графика, - подчеркнул Владимир Валерьевич.
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