В Хвалынске прошло выездное совещание, посвященное реставрации краеведческого музея

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Во встрече приняли участие начальник управления по охране объектов культурного наследия Владимир Мухин, заместитель начальника отдела государственного контроля и надзора управления Евгений Зайчикин, референт отдела сохранения управления Елена Пинчук, директор краеведческого музея Дарья Дмитриенко, а также директор проектной организации ООО «Атриум-А» Василий Архангельский и руководитель проекта ООО «Прана», осуществляющей работы на объекте, Сергей Шелестов.Представленной и согласованной ранее документацией предполагается реставрация цоколя и отмостки, наружных стен, ремонт внутренних стен и потолков, реставрация фасадного декора, устройство утеплителя чердачного перекрытия, замена покрытия кровли, устройство водосточной системы, реставрация внутренних деревянных межэтажных лестниц, ремонт полов, замена заполнений оконных проемов, устройство крыльца главного входа.В ходе выездной встречи присутствующие осмотрели ход работ и оценили их качество, а также обсудили особенности восстановления элементов здания и лепного декора. В том числе, согласно проектной документации, одним из этапов проведения работ является демонтаж портика. Как пояснили представители проектной организации на каждый элемент будет составлен акт со схемой местоположения и фотофиксацией до снятия и после на каждый элемент. Объекты после демонтажа будут храниться на складе до завершения необходимых работ.В завершении совещания Владимир Мухин подчеркнул, что все работы необходимо провести в строгом соответствии с проектной документацией. Кроме того, подрядчику и проектанту нужно быть в постоянном контакте для обеспечения слаженной и понятной для всех сторон работы по реставрации объекта культурного наследия.- Проектная документация – основа для работы на объекте. Это простая и понятная схема, которую подготовили специалисты и также подтвердили эксперты, проводившие историко-культурную экспертизу. Теперь, когда мы с вами перешли уже к реставрации, нужно чтобы каждый понимал свои задачи на каждом участке работ. Авторский надзор четко следил за технологией производства и не было отклонений от уже утвержденного проекта и графика, - подчеркнул Владимир Валерьевич.