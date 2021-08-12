Участникам фестиваля «Хвалынские этюды» рассказали о Хвалынском районе

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Активная жизнь участников фестиваля заключается не только в работе на пленэрах. Обмен опытом, уроки творческого мастерства, встречи с интересными людьми. С 9 августа студенты российских художественных училищ учатся и работают под руководством одного из самых интереснейших современных живописцев России - Олега Калайтанова. Мастер уникального динамического штриха делится своей оригинальной манерой письма с молодыми художниками.Участников фестиваля посетил глава района Алексей Решетников. Он рассказал гостям о Хвалынском районе, о проектах, которые реализуются на его территории. В свою очередь участники фестиваля поделились своими первыми впечатлениями о Хвалынске, его самобытной архитектуре и окружающей природе.Мероприятие проводится с целью обмена творческими традициями и совершенствования навыков.Продлится фестиваль до 22 августа.За это время художники постараются поработать во всех жанрах, с разными состояниями и разными мотивами.