12 августа 2021 ЧЕТВЕРГ
Новости
21:17 | 11 августа
Р7-Офис прошел сравнение с MS Office 36
17:00 | 11 августа
Билеты по «невозвратному» тарифу появятся во всех купейных вагонах
16:18 | 11 августа
В Саратовской области благоустроили больше 60 скверов
15:31 | 11 августа
Дети из социально незащищенных семей Саратова отправились на оздоровительный отдых
14:58 | 11 августа
РЖД Бонус» увеличивает до 50% скидку на билеты на поезда дальнего следования для студентов
14:08 | 11 августа
"Рисуем сказку" с Академдрамой
14:00 | 11 августа
Участникам фестиваля «Хвалынские этюды» рассказали о Хвалынском районе
11:33 | 11 августа
В Саратов прибыла мужская сборная страны для подготовки к Чемпионату Мира
10:18 | 11 августа
Около 450 сотрудников ПривЖД приняли участие в благотворительном онлайн-забеге «Достигая цели!»
09:00 | 11 августа
В лагерях области отдохнули более сорока тысяч детей
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Участникам фестиваля «Хвалынские этюды» рассказали о Хвалынском районе

Новости


Участниками V фестиваля стали представители Суриковского художественного института, Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, а также пяти учреждений среднего профессионального образования, творческого объединения «Колесо».

Активная жизнь участников фестиваля заключается не только в работе на пленэрах. Обмен опытом, уроки творческого мастерства, встречи с интересными людьми. С 9 августа студенты российских художественных училищ учатся и работают под руководством одного из самых интереснейших современных живописцев России - Олега Калайтанова. Мастер уникального динамического штриха делится своей оригинальной манерой письма с молодыми художниками.

Участников фестиваля посетил глава района Алексей Решетников. Он рассказал гостям о Хвалынском районе, о проектах, которые реализуются на его территории. В свою очередь участники фестиваля поделились своими первыми впечатлениями о Хвалынске, его самобытной архитектуре и окружающей природе.

Мероприятие проводится с целью обмена творческими традициями и совершенствования навыков.

Продлится фестиваль до 22 августа.

За это время художники постараются поработать во всех жанрах, с разными состояниями и разными мотивами.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код