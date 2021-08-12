"Рисуем сказку" с Академдрамой

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На конкурс принимаются рисунки детей от 4 до 12 лет(формат рисунка А-3 /297*420 мм/)Тематика рисунков:- сцены из спектаклей (репертуар только нашего театра)- полюбившиеся герои наших спектаклей.По итогам конкурса будет организована выставка лучших работв фойе нашего театра. 1 сентября в 17.00 состоится награждение победителей и спектакль для всех участников и их родителей.Справки по телефону: 39-28-84, 39-28-78.