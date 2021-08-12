"Рисуем сказку" с Академдрамой
23 июня 2021 в Театре драмы имени И.А.Слонова стартовал конкурс детских рисунков «Рисуем Сказку».
На конкурс принимаются рисунки детей от 4 до 12 лет
(формат рисунка А-3 /297*420 мм/)
Тематика рисунков:
- сцены из спектаклей (репертуар только нашего театра)
- полюбившиеся герои наших спектаклей.
По итогам конкурса будет организована выставка лучших работ
в фойе нашего театра. 1 сентября в 17.00 состоится награждение победителей и спектакль для всех участников и их родителей.
Справки по телефону: 39-28-84, 39-28-78.