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"Рисуем сказку" с Академдрамой

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23 июня 2021 в Театре драмы имени И.А.Слонова стартовал конкурс детских рисунков «Рисуем Сказку».

На конкурс принимаются рисунки детей от 4 до 12 лет
(формат рисунка А-3 /297*420 мм/)

Тематика рисунков:
- сцены из спектаклей (репертуар только нашего театра)
- полюбившиеся герои наших спектаклей.

По итогам конкурса будет организована выставка лучших работ
в фойе нашего театра. 1 сентября в 17.00 состоится награждение победителей и спектакль для всех участников и их родителей.

Справки по телефону: 39-28-84, 39-28-78.
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