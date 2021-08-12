12 августа 2021 ЧЕТВЕРГ
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15:39 | 12 августа
Начиная с 2022 года, подать заявление на запись в школу можно будет онлайн, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru)
14:00 | 12 августа
В Хвалынске прошло выездное совещание, посвященное реставрации краеведческого музея
13:05 | 12 августа
Сергей Крылов провел встречу с духовым оркестром «Аккорд» в Екатериновке
12:07 | 12 августа
Юный хоккеист "Кристалла" познакомился с легендарным Павлом Буре
12:00 | 12 августа
Развитие инвестиционного сотрудничества между Саратовской областью и провинцией Хубэй КНР обсудили в Правительстве области
10:49 | 12 августа
Областная пушкинская библиотека в рамках нацпроекта "Культура" награждена почетной грамотой минкульта РФ за воспитание нового поколения читателей
09:57 | 12 августа
В Саратовской области более 39,3 тысяч семей получают выплаты на детей от 3 до 7 лет
09:00 | 12 августа
Роман Ковальский: «Борщевой набор» становится доступнее
21:17 | 11 августа
Р7-Офис прошел сравнение с MS Office 36
17:00 | 11 августа
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Юный хоккеист "Кристалла" познакомился с легендарным Павлом Буре

Новости


Благодаря артисту Сергею Крылову, сбылась давняя мечта юного хоккеиста саратовского «Кристалла» Романа Частова.

Рома посетил Москву и встретился с легендарным спортсменом Павлом Буре.

Павел Владимирович подарил надежде саратовского хоккея кепку и футболку с автографом.

- О встрече со своим кумиром я только мечтал, не думал, что это воплотиться в жизнь. Я безумно-безумно рад, - поделился своими впечатлениями с нами саратовский хоккеист. Для любого спортсмена живое общение с легендой - самая сильная мотивация для дальнейших занятий.
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