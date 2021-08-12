Юный хоккеист "Кристалла" познакомился с легендарным Павлом Буре
Благодаря артисту Сергею Крылову, сбылась давняя мечта юного хоккеиста саратовского «Кристалла» Романа Частова.
Рома посетил Москву и встретился с легендарным спортсменом Павлом Буре.
Павел Владимирович подарил надежде саратовского хоккея кепку и футболку с автографом.
- О встрече со своим кумиром я только мечтал, не думал, что это воплотиться в жизнь. Я безумно-безумно рад, - поделился своими впечатлениями с нами саратовский хоккеист. Для любого спортсмена живое общение с легендой - самая сильная мотивация для дальнейших занятий.