Юный хоккеист "Кристалла" познакомился с легендарным Павлом Буре

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Рома посетил Москву и встретился с легендарным спортсменом Павлом Буре.Павел Владимирович подарил надежде саратовского хоккея кепку и футболку с автографом.- О встрече со своим кумиром я только мечтал, не думал, что это воплотиться в жизнь. Я безумно-безумно рад, - поделился своими впечатлениями с нами саратовский хоккеист. Для любого спортсмена живое общение с легендой - самая сильная мотивация для дальнейших занятий.