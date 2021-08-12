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Областная пушкинская библиотека в рамках нацпроекта "Культура" награждена почетной грамотой минкульта РФ за воспитание нового поколения читателей
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Областная пушкинская библиотека в рамках нацпроекта "Культура" награждена почетной грамотой минкульта РФ за воспитание нового поколения читателей

Новости


Областная пушкинская библиотека в рамках нацпроекта "Культура" награждена почетной грамотой минкульта РФ за воспитание нового поколения читателей.

Вместе с почетным документом библиотека получила в дар ценные книги. Их выбор не случаен. Одна из них – сборник программ литературного развития детей «Растим читателя», разработанных сотрудниками РГДБ на основе методик, воспитывающих в детях любовь к чтению через игру и веселое общение.

Второе издание – «Великий Библиотекарь» - состоит из двух томов и посвящено 120-летию со дня рождения выдающегося Библиотекаря и Человека, основателя и на протяжении пятидесяти лет директора Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы – Маргариты Ивановны Рудомино (1900-1990). В первый том «Дело жизни» вошли трогательные воспоминания родных, современников, известных деятелей культуры.

О личности М.И. Рудомино и о ее библиотеке, которую среди своих называли «Иностранкой», с теплом и благодарностью вспоминают академик Д.С. Лихачев, писатель К.И. Чуковский, журналист В.В. Познер, зарубежные коллеги по библиотечному делу и многие другие. Том второй – «Книги моей жизни» - вобрал в себя избранные статьи, воспоминания, письма и интервью, а также дневниковые записи Маргариты Ивановны. Оба тома сопровождаются документами и материалами из архива семьи Рудомино (в том числе публикующимися впервые), а также из фондов Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы, которой Маргарита Ивановна посвятила всю свою жизнь.
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