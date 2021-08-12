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В Саратовской области более 39,3 тысяч семей получают выплаты на детей от 3 до 7 лет

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Более 39,3 тыс. жителей региона получают выплату на 46,7 тыс. детей в возрасте от 3 до 7 лет. На выплаты направлено порядка 3 млрд руб.

Напоминаем, эта выплата введена по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина. С апреля этого года выплата назначается по новому порядку для более адресной поддержки семей с детьми. Размер выплаты варьируется в зависимости от доходов семьи. Также учитывается имущественная обеспеченность семей заявителей, а при определении критериев нуждаемости – широкий спектр жизненных ситуаций. Выплата по новым правилам назначается в размере 50% регионального прожиточного минимума на ребенка (5095,50 руб.), 75% регионального прожиточного минимума (7643,25 руб.) или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка (10191 руб.).

Выплата в размере 100% регионального прожиточного минимума на ребенка назначена 18 756 семьям на 22 995 детей, в 75%-ном размере – 2 132 семьям на 2 716 детей. Остальные получают выплату в размере 50% регионального прожиточного минимума на ребенка.

«Подать заявление на перерасчет выплаты по новым правилам можно через Единый портал государственных услуг, МФЦ или учреждения социальной поддержки населения до 31 декабря этого года. При подтверждении права на получение выплаты в повышенном размере перерасчет будет произведен с 1 января 2021 г., но не ранее чем со дня, когда выплата была назначена ранее», – напомнили в министерстве труда и социальной защиты области.
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