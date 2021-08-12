Роман Ковальский: «Борщевой набор» становится доступнее

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Как и по стране в целом, в Саратовской области наблюдается устойчивая тенденция снижения цен на овощную группу (картофель, морковь, свекла, лук), за последнюю неделю потребительские цены в среднем снизились до 8-10%.К примеру, на областном сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный капуста реализуется по цене до 25 рублей за килограмм, картофель, морковь, свекла, лук – до 30 рублей за килограмм. На текущий момент стоимость овощной продукции сохраняется на уровне аналогичного периода прошлого года, по нескольким категориям товаров, в частности, на томаты, отмечается снижение на треть.Напомним, в июне и первой декаде июля в регионе, как и по всей России, фиксировался рост цен на овощи «борщевого набора». В отдельных торговых сетях и на рынках цена моркови доходила до 150-ти рублей за килограмм. Традиционно с середины июня начинается поступление в регион нового урожая овощей из южных регионов, однако в текущем году в связи с погодными условиями сроки посадки овощей на юге сместились на несколько недель, что сказалось на насыщенности рынка отечественным овощами так называемого «борщевого набора».При этом, как и прогнозировали в министерстве сельского хозяйства области, с началом массового сбора и поступления на потребительский рынок местной овощной продукции произошло снижение цен практически в 5 раз.Помимо этого, на снижение цен в значительной степени влияет планомерная работа по увеличению количества ярмарочных площадок в г. Саратов и районах области, проводимая в рамках поручения губернатора Валерия Радаева по обеспечению населения области плодоовощной продукцией местных сельхозтоваропроизводителей.Сейчас в области действует более 270 ярмарочных площадок с общим количеством торговых мест около шести тысяч, из которых под реализацию плодоовощной продукции отведено 1 834 места. Всего с конца июля по начало августа общее количество ярмарочных площадок увеличилось на 15, во второй половине августа ожидается открытие дополнительных ярмарочных площадок, в том числе тематических – «Золотая осень» и «Дары осени» и увеличение объемов представленных местных овощей.СправочноК сегодняшнему дню в области собрано 2,1 тыс. тонн овощей «борщевого набора», в том числе капусты – 1,6 тыс. тонн, лука 414 тонн, моркови и свеклы по 19 тонн.Во всех категориях хозяйств планируется произвести 164 тыс. тонн овощей «борщевого набора, из которых 92 тыс. тонн лука, 46 тыс. тонн капусты, 15 тыс. тонн моркови, 14 тыс. тонн свеклы.