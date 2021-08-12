12 августа 2021 ЧЕТВЕРГ
Новости
15:39 | 12 августа
Начиная с 2022 года, подать заявление на запись в школу можно будет онлайн, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru)
14:00 | 12 августа
В Хвалынске прошло выездное совещание, посвященное реставрации краеведческого музея
13:05 | 12 августа
Сергей Крылов провел встречу с духовым оркестром «Аккорд» в Екатериновке
12:07 | 12 августа
Юный хоккеист "Кристалла" познакомился с легендарным Павлом Буре
12:00 | 12 августа
Развитие инвестиционного сотрудничества между Саратовской областью и провинцией Хубэй КНР обсудили в Правительстве области
10:49 | 12 августа
Областная пушкинская библиотека в рамках нацпроекта "Культура" награждена почетной грамотой минкульта РФ за воспитание нового поколения читателей
09:57 | 12 августа
В Саратовской области более 39,3 тысяч семей получают выплаты на детей от 3 до 7 лет
09:00 | 12 августа
Роман Ковальский: «Борщевой набор» становится доступнее
21:17 | 11 августа
Р7-Офис прошел сравнение с MS Office 36
17:00 | 11 августа
Билеты по «невозвратному» тарифу появятся во всех купейных вагонах
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Роман Ковальский: «Борщевой набор» становится доступнее

Новости


Заместитель Председателя Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский, заместители министра, представители ведомства приняли участие в совещании по вопросу прогнозного производства картофеля и овощей «борщевого набора», прошедшем в минсельхозе России под председательством первого заместителя министра сельского хозяйства России Джамбулата Хатуова в режиме видеоконференции.

Как и по стране в целом, в Саратовской области наблюдается устойчивая тенденция снижения цен на овощную группу (картофель, морковь, свекла, лук), за последнюю неделю потребительские цены в среднем снизились до 8-10%.

К примеру, на областном сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный капуста реализуется по цене до 25 рублей за килограмм, картофель, морковь, свекла, лук – до 30 рублей за килограмм. На текущий момент стоимость овощной продукции сохраняется на уровне аналогичного периода прошлого года, по нескольким категориям товаров, в частности, на томаты, отмечается снижение на треть.

Напомним, в июне и первой декаде июля в регионе, как и по всей России, фиксировался рост цен на овощи «борщевого набора». В отдельных торговых сетях и на рынках цена моркови доходила до 150-ти рублей за килограмм. Традиционно с середины июня начинается поступление в регион нового урожая овощей из южных регионов, однако в текущем году в связи с погодными условиями сроки посадки овощей на юге сместились на несколько недель, что сказалось на насыщенности рынка отечественным овощами так называемого «борщевого набора».

При этом, как и прогнозировали в министерстве сельского хозяйства области, с началом массового сбора и поступления на потребительский рынок местной овощной продукции произошло снижение цен практически в 5 раз.

Помимо этого, на снижение цен в значительной степени влияет планомерная работа по увеличению количества ярмарочных площадок в г. Саратов и районах области, проводимая в рамках поручения губернатора Валерия Радаева по обеспечению населения области плодоовощной продукцией местных сельхозтоваропроизводителей.

Сейчас в области действует более 270 ярмарочных площадок с общим количеством торговых мест около шести тысяч, из которых под реализацию плодоовощной продукции отведено 1 834 места. Всего с конца июля по начало августа общее количество ярмарочных площадок увеличилось на 15, во второй половине августа ожидается открытие дополнительных ярмарочных площадок, в том числе тематических – «Золотая осень» и «Дары осени» и увеличение объемов представленных местных овощей.

Справочно

К сегодняшнему дню в области собрано 2,1 тыс. тонн овощей «борщевого набора», в том числе капусты – 1,6 тыс. тонн, лука 414 тонн, моркови и свеклы по 19 тонн.

Во всех категориях хозяйств планируется произвести 164 тыс. тонн овощей «борщевого набора, из которых 92 тыс. тонн лука, 46 тыс. тонн капусты, 15 тыс. тонн моркови, 14 тыс. тонн свеклы.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код