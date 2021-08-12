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Билеты по «невозвратному» тарифу появятся во всех купейных вагонах

Новости


Пассажиры поездов формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») могут оформить билеты по «невозвратному» тарифу в купейные вагоны поездов внутригосударственного сообщения, отправляющихся с 1 сентября по 23 декабря 2021 года.

Приобрести билеты можно не позднее 11 дней (включительно) до отправления поезда.

Оформить проездные документы по данному тарифу можно в последнее четырехместное купе вагона (для двухэтажных вагонов – последнее купе на обоих этажах). По сравнению со стандартным тарифом «невозвратные» билеты стоят в среднем на 25% дешевле.

Акция не распространяется на специализированные места для людей с ограниченными физическими возможностями. Приобрести билеты можно во всех кассах дальнего следования, на сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

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«Невозвратный» тариф не предусматривает получение обратно стоимости проезда при возврате неиспользованного проездного документа. Исключение составляют ситуации, связанные с несчастными случаями и техническими проблемами на железной дороге. В такой ситуации, чтобы вернуть стоимость билета, пассажирам следует обратиться в кассу с документами, подтверждающими право на возврат денежных средств. Ознакомиться с полными условиями действия таких тарифов можно на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Невозвратные тарифы».
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