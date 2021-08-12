Дети из социально незащищенных семей Саратова отправились на оздоровительный отдых

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В санаторном оздоровительном лагере на берегу Волги 40 ребят проведут 21 день в окружении смешанных и хвойных лесов. Природа в экологически чистом районе, свежий воздух и оздоровительные процедуры помогут ребятам укрепить здоровье перед началом нового учебного года.Организация летнего оздоровительного отдыха детей проходит в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Саратова» на 2021-2023 годы.