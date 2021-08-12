12 августа 2021 ЧЕТВЕРГ
Новости
21:17 | 11 августа
Р7-Офис прошел сравнение с MS Office 36
17:00 | 11 августа
Билеты по «невозвратному» тарифу появятся во всех купейных вагонах
16:18 | 11 августа
В Саратовской области благоустроили больше 60 скверов
15:31 | 11 августа
Дети из социально незащищенных семей Саратова отправились на оздоровительный отдых
14:58 | 11 августа
РЖД Бонус» увеличивает до 50% скидку на билеты на поезда дальнего следования для студентов
14:08 | 11 августа
"Рисуем сказку" с Академдрамой
14:00 | 11 августа
Участникам фестиваля «Хвалынские этюды» рассказали о Хвалынском районе
11:33 | 11 августа
В Саратов прибыла мужская сборная страны для подготовки к Чемпионату Мира
10:18 | 11 августа
Около 450 сотрудников ПривЖД приняли участие в благотворительном онлайн-забеге «Достигая цели!»
09:00 | 11 августа
В лагерях области отдохнули более сорока тысяч детей
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Дети из социально незащищенных семей Саратова отправились на оздоровительный отдых

Новости


Сегодня, 10 августа, группа детей из малообеспеченных семей, детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, а также из семей, в составе которых имеются дети-инвалиды и инвалиды I и II группы, проживающих на территории муниципального образования «Город Саратов», отправилась на оздоровительный отдых в санаторий «Синяя птица».

В санаторном оздоровительном лагере на берегу Волги 40 ребят проведут 21 день в окружении смешанных и хвойных лесов. Природа в экологически чистом районе, свежий воздух и оздоровительные процедуры помогут ребятам укрепить здоровье перед началом нового учебного года.

Организация летнего оздоровительного отдыха детей проходит в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Саратова» на 2021-2023 годы.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код