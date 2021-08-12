Дети из социально незащищенных семей Саратова отправились на оздоровительный отдых
Сегодня, 10 августа, группа детей из малообеспеченных семей, детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, а также из семей, в составе которых имеются дети-инвалиды и инвалиды I и II группы, проживающих на территории муниципального образования «Город Саратов», отправилась на оздоровительный отдых в санаторий «Синяя птица».
В санаторном оздоровительном лагере на берегу Волги 40 ребят проведут 21 день в окружении смешанных и хвойных лесов. Природа в экологически чистом районе, свежий воздух и оздоровительные процедуры помогут ребятам укрепить здоровье перед началом нового учебного года.
Организация летнего оздоровительного отдыха детей проходит в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Саратова» на 2021-2023 годы.