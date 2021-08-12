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Сергей Крылов провел встречу с духовым оркестром «Аккорд» в Екатериновке

Новости


Артист Сергей Крылов 9 августа встретился с участниками народного коллектива «Аккорд» Екатериновского Дома культуры.

Единственный в Екатериновском районе и уникальный по своему творческому направлению духовой оркестр "Аккорд" ведет свою историю с 1953 года. Руководитель оркестра Светлана Тимофеева признается, что одна из основных задач её работы - научить понимать и любить музыку, развивать в каждом начинающем музыканте творческие способности, помогать формированию художественного вкуса, расширению кругозора. Выпускникам оркестра руководитель сумела привить такую любовь к оркестровой музыке, так преподнести сценическую культуру, что многие участники "Аккорда" продолжают музыкальное образование в средних и высших учебных заведениях. Выступления коллектива отмечены многочисленными наградами и званиями лауреата различных конкурсов и смотров. Творческий коллектив известен не только в родном поселке, но и далеко за его пределами.

Ребята подготовили для гостей концертную программу, исполнили военные композиции и композиции, посвященные 60-летию первого полета человека в космос.

В продолжение встречи Сергей Львович рассказал юным музыкантам о своем творчестве, провел небольшой мастер-класс и раскрыл секреты донесения текста до слушателя.

— Чтобы музыка дышала, ее надо почувствовать, — поделился Сергей Крылов.

С 23 по 29 августа в городе Энгельсе состоится I Молодежный форум исполнителей им. А.Г. Шнитке «Светлый ангел». Сергей Львович пригласил «Аккорд» принять участие в торжественной встрече участников форума и гостевом концерте, который состоится 23 августа в Музыкально-эстетическом лицее им. А.Г. Шнитке.
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