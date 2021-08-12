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В Саратов прибыла мужская сборная страны для подготовки к Чемпионату Мира

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Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту проходил в Саратове два года назад.

В этом году Саратов выбран тренировочной базой для подготовки мужской сборной команды страны к предстоящему в сентябре Чемпионату в Казахстане.

7 августа команда прибыла в Саратов (16 спортсменов и 3 тренера), где в течение трех недель на стадионе Локомотив будут проводиться тренировки. Учебная башня собрана, оборудование для тренировок выставлено. Напомним, спортсмены будут тренироваться в основных видах пожарно-спасательного спорта: подъем по штурмовой лестнице, преодоление 100-метровой полосы, пожарная эстафета, боевое развертывание.

"У нас по две тренировки в день – утром и вечером. Жара нам не мешает. Наоборот, хорошо. Похоже на "боевые" условия. Жар костей не ломит", – рассказывает главный тренер сборной России Игорь Генералов. По его словам, до старта турнира остается немного времени, и главная задача сейчас, чтобы спортсмены вышли на пик своих возможностей именно к первому дню соревнований.

В состав мужской сборной команды Российской Федерации входят Заслуженные мастера спорта Российской Федерации, мастера спорта международного класса и мастера спорта России.

На фото: подборка кадров национальной сборной команды на этапе подготовки и проведения Чемпионата Мира по пожарно-спасательному спорту, который проходил в Саратове в 2019 году.
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