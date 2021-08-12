Около 450 сотрудников ПривЖД приняли участие в благотворительном онлайн-забеге «Достигая цели!»

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В связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией в Астраханской, Саратовской и Волгоградской областях мероприятие было организовано в онлайн-формате.Забег проводится на трёх дистанциях: 500, 1520 и 5000 метров. Участники, сделавшие благотворительный взнос, пробежали выбранное расстояние и зафиксировали результат с помощью программы-трекера. Некоторые сотрудники, зарегистрировавшиеся в разделе «Не бегу, но помогаю», оказали благотворительную помощь без участия в забеге.По итогам акции около 450 работников Приволжской магистрали собрали более 200 тыс. рублей. Данная сумма перечислена в благотворительный фонд «Русфонд» на лечение шестилетнего Вадима Родионова, проживающего в Саратове. У мальчика врождённый порок развития правого предплечья и ему требуется активный протез.Организация забега в онлайн-формате позволила расширить географию традиционного мероприятия. Помимо сотрудников из областных центров в благотворительной акции участвовали работники из Ершова, Петрова Вала, Верхнего Баскунчака и других населённых пунктов Саратовской, Волгоградской и Астраханской областей. Кроме того, несколько человек зарегистрировались из Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля.