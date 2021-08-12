В лагерях области отдохнули более сорока тысяч детей

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С целью обеспечения детям безопасного и интересного досуга в оздоровительных учреждениях проводятся внутрилагерные спартакиады, фестивали, спортивные конкурсы, состязания и викторины.Так, в детском оздоровительном лагере «Дружба» на прошедшей неделе состоялось театрализованное вожатское представление «Из Простоквашино в Дружбоград», творческий конкурс «Талантливая детвора», концертная программа, посвященная Дню Военно-десантных войск «Никто, кроме нас!», тематические вечерние отрядные огоньки.В социально-оздоровительном центре «Лазурный» Балаковского прошла большая внутрилагерная спортивная игра «Зигзаг удачи». Ребята соревновались в забавных эстафетах, активно набирая баллы для рейтинга отрядов.Одним из любимых развлечений детей в лагере «Лазурный» являются настольные игры. По словам директора учреждения Олега Овчинникова, на полках лагерной «Игротеки» насчитывается более 15 настольных игр, развивающих внимание, скорость реакции и воображение ребят. Очень популярны среди детей игры, позволяющие юным жителям области продемонстрировать свои актерские, вокальные и ораторские данные.Очередное познавательное мероприятие прошло для детей, отдыхающих в лагере «Дубки». В ходе мероприятия ребята подготовили интересные презентации о культуре, традициях и обычаях народов мира. Ярким дополнением творческих заданий стало исполнение национальных песен и танцев в народных костюмах.В лагере имени А. Гайдара подростки приняли участие в танцевальном конкурсе «Не стоим на месте!». Ребятам пришлось пройти непростые, но увлекательные испытания, например, представить несколько танцевальных жанров – ча-ча-ча, диско, рок-н-рол – под быстро сменяющуюся музыку, при помощи пантомимы показать профессии, которые называли ведущие.- Главная задача летней оздоровительной кампании – чтобы дети провели лето с пользой, отдохнули, набрались новых впечатлений и сил перед учебным годом, - отмечают в министерстве труда и социальной защиты области.