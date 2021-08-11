Более двух тысяч жителей Саратовской области подали заявки на обучение в рамках национального проекта «Демография»

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В рамках проекта предусматривается обучение отдельных категорий граждан профессиям, востребованным на региональном рынке труда. Обучение могут пройти ищущие работу и безработные граждане, граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста. Обучение проводят региональные операторы – Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, Саратовский архитектурно-строительный колледж.В настоящее время гражданами через портал «Работа в России» подано 2084 заявки на обучение, 887 из них уже подтверждены региональными операторами. К обучению приступили 233 человека. Обучение проводится по таким образовательным программам, как «Управление персоналом», «Data-аналитик», «Цифровое образование: навыки проектирования обучающих онлайн-курсов», «UI-дизайнер: практические навыки дизайнера интерфейсов», «Оператор котельной», «Электрослесарь по ремонту электрических машин», «Инструктор-проводник по горнолыжному туризму», «Машинист воздушно-канатной дороги», «Секретарь-администратор», «Таргетолог и СММ-специалист», «Бухгалтерский учет», «Интернет-маркетинг», «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг», «Воспитатель дошкольной образовательной организации», «Веб-дизайн и разработка», «Графический дизайн», «Дизайн интерьера», «Документационное обеспечение управления и архивоведение».- Я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. Очень рада, что благодаря нацпроекту «Демография» женщины с маленькими детьми могут получить новую интересную профессию, востребованную на рынке труда. Я, например, давно хотела научиться графическому дизайну, поэтому, как только узнала о наборе на обучение, сразу подала заявку, - рассказывает жительница Энгельсского района Ирина Клюева.