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Саратовские предприятия приглашаются к участию в первом Кубке рационализаторов в рамках нацпроекта «Производительность труда»

Новости


Предприятия Саратовской области, вступившие в национальный проект «Производительность труда», приглашаются к участию в Первом Кубке по рационализации и производительности, проводимом Минэкономразвития РФ совместно с Ворлдскиллс.

Мероприятие пройдёт в Екатеринбурге с 25 по 29 октября 2021 года на площадке «Екатеринбург-Экспо» и объединит более 200 участников и экспертов.

Среди предприятий – участников нацпроекта заявки будут собраны по трём конкурсным направлениям: «Оптимизация», «Рационализация», «Инновации».

По итогам проведения Кубка будет сформировано сообщество сильнейших мастеров-рационализаторов, которые станут драйверами повышения производительности на российских предприятиях.

Кейсы для Кубка разработаны на основе производственных задач экспертами «Росатома», «Роскосмоса», при участии ФЦК.

Подать заявку на участие можно с 3 по 23 августа. С подробностями условий отбора можно ознакомиться по ссылке: https://kubok2021.worldskills.ru/podat-zayavku.
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