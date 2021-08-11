Саратовские предприятия приглашаются к участию в первом Кубке рационализаторов в рамках нацпроекта «Производительность труда»

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Мероприятие пройдёт в Екатеринбурге с 25 по 29 октября 2021 года на площадке «Екатеринбург-Экспо» и объединит более 200 участников и экспертов.Среди предприятий – участников нацпроекта заявки будут собраны по трём конкурсным направлениям: «Оптимизация», «Рационализация», «Инновации».По итогам проведения Кубка будет сформировано сообщество сильнейших мастеров-рационализаторов, которые станут драйверами повышения производительности на российских предприятиях.Кейсы для Кубка разработаны на основе производственных задач экспертами «Росатома», «Роскосмоса», при участии ФЦК.Подать заявку на участие можно с 3 по 23 августа. С подробностями условий отбора можно ознакомиться по ссылке: https://kubok2021.worldskills.ru/podat-zayavku.