Саратовские предприятия приглашаются к участию в первом Кубке рационализаторов в рамках нацпроекта «Производительность труда»
Предприятия Саратовской области, вступившие в национальный проект «Производительность труда», приглашаются к участию в Первом Кубке по рационализации и производительности, проводимом Минэкономразвития РФ совместно с Ворлдскиллс.
Мероприятие пройдёт в Екатеринбурге с 25 по 29 октября 2021 года на площадке «Екатеринбург-Экспо» и объединит более 200 участников и экспертов.
Среди предприятий – участников нацпроекта заявки будут собраны по трём конкурсным направлениям: «Оптимизация», «Рационализация», «Инновации».
По итогам проведения Кубка будет сформировано сообщество сильнейших мастеров-рационализаторов, которые станут драйверами повышения производительности на российских предприятиях.
Кейсы для Кубка разработаны на основе производственных задач экспертами «Росатома», «Роскосмоса», при участии ФЦК.
Подать заявку на участие можно с 3 по 23 августа. С подробностями условий отбора можно ознакомиться по ссылке: https://kubok2021.worldskills.ru/podat-zayavku.