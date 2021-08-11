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Более 20 заявок поступило от саратовских предпринимателей на получение субсидий

Новости


Министерство экономического развития области продолжает прием заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства на получение прямых субсидии на возмещение затрат на развитие лизинга оборудования.

Поддержку получат предприятия реального сектора экономики и пострадавших от пандемии отраслей. В рамках данной субсидии покрытию подлежат 90% затрат на уплату первого лизингового взноса, произведенных в этом году. Максимальный размер поддержки – не более 2 млн. рублей.

Отбор получателей производится на конкурсной основе. Заявки будут оцениваться по нескольким критериям: сфера ведения бизнеса, рабочие места, характеристика оборудования, участие в национальных проектах.

На сегодняшний день подана 21 заявка. Документы будут рассматриваться коллегиально на комиссии с привлечением представителей отраслевых министерств и бизнес-сообществ. Предпочтения в поддержке будут отданы предприятиям реального сектора экономики, пострадавшим от пандемии.

Прием заявок продлится до 26 августа текущего года.

Перечень документов, необходимых для получения субсидии, размещены на сайте министерства экономического развития по адресу: https://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/RP/konkurs-na-razvitie-lizinga-osnovnykh-sredstv-MSP.php.

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