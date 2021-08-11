Более 20 заявок поступило от саратовских предпринимателей на получение субсидий

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Поддержку получат предприятия реального сектора экономики и пострадавших от пандемии отраслей. В рамках данной субсидии покрытию подлежат 90% затрат на уплату первого лизингового взноса, произведенных в этом году. Максимальный размер поддержки – не более 2 млн. рублей.Отбор получателей производится на конкурсной основе. Заявки будут оцениваться по нескольким критериям: сфера ведения бизнеса, рабочие места, характеристика оборудования, участие в национальных проектах.На сегодняшний день подана 21 заявка. Документы будут рассматриваться коллегиально на комиссии с привлечением представителей отраслевых министерств и бизнес-сообществ. Предпочтения в поддержке будут отданы предприятиям реального сектора экономики, пострадавшим от пандемии.Прием заявок продлится до 26 августа текущего года.Перечень документов, необходимых для получения субсидии, размещены на сайте министерства экономического развития по адресу: https://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/RP/konkurs-na-razvitie-lizinga-osnovnykh-sredstv-MSP.php.За дополнительной информацией можно