11 августа 2021 СРЕДА
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Регистрация на Молодежный форум «Хопер 2021» продлится до 24 августа

Новости


Молодежный образовательный форум «Хопёр» - это уникальная образовательная площадка, проводимая в Балашовском районе на протяжении 12 лет. Ежегодно форум принимает более 200 молодых людей из муниципальных районов области и г. Саратова, а также близлежащих регионов России.

В этом году форум пройдет с 27 по 30 августа в онлайн формате. Регистрация продлится до 24 августа, заявку можно подать через АИС «Молодежь России» или по ссылке: https://myrosmol.ru/event/71322.

Проект Молодежный форум «Хопёр 2021» является победителем областного конкурса социальных проектов СОНКО 2020 года, реализуется Фондом поддержки молодежных инициатив «Держава». Проект направлен на развитие и поддержку детского и молодежного общественного движения.
В рамках форума участники пройдут курс обучения основам социального проектирования, тренинговые занятия по развитию лидерских и коммуникативных качеств, а также посетят лекции федеральных, региональных и муниципальных политиков, представителей бизнеса и общественности, СМИ, прославленных спортсменов и многое другое. Также в рамках форума состоится конкурс грантов, по итогам которого победители получат поддержку на их реализацию до конца 2021 года.

Направления форума в 2021 году: «КомандаПРОФИ», «ВключайсЯ РДШ: педагоги и сотрудники органов образования», «Единение: общество, бизнес и государство», «Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи», «Команда Огней», «Молодёжные проекты в интересах страны», «Молодежка ОНФ», «Государственная молодежная политика».

Подробная информация о форуме и направлениях его работы размещена в официальном аккаунте Вконтакте (vk.com/forumhoper и instagram.com/forumhoper).
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