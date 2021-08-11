V Межрегиональный фестиваль творчества «Хвалынские этюды К.С. Петрова-Водкина» собрал художников из разных регионов страны
8 августа участники и гости фестиваля прибыли в город Хвалынск. Программа фестиваля обещает быть как всегда насыщенной и интересной.
В рамках образовательных программ в области изобразительного искусства пройдут творческие лаборатории, мастер-классы с ведущими художниками России. 21 августа сразу на нескольких арт-пространствах фестиваля пройдет творческий перформанс.
Гостей и участников фестиваля ждут выставки молодых и именитых пленэристов, работы театральных художников, мастеров декоративно-прикладного творчества, экскурсии по музеям города.
Участниками V фестиваля в этом году стали представители Московского художественного института имени В.И. Сурикова, Саратовского художественного училища имени А.П. Боголюбова, Российской академии живописи, ваяния и зодчества имени Ильи Глазунова, ВГИК, творческого объединения «Колесо» и др.
Фестиваль проводится с целью обмена творческими традициями и совершенствования навыков изобразительного творчества. Вчера состоялась традиционная встреча-знакомство участников. А уже сегодня художники отправились на пленэры.