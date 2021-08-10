Ушел из жизни саратовский писатель Юрий Никитин
Саратовское реготделение союза журналистов России опубликовало некролог о смерти писателя и журналиста Юрия Никитина.
Ушёл из жизни Юрий Никитин, журналист, писатель, яркий, интересный человек…
Родился Юрий Михайлович 25 августа 1935 года в Ленинграде.
В 15 лет впервые прыгнул с парашютом, в 16 лет уже летал на планере А-2, а позже на спортивном самолете УТ-2, окончил Луганское военное училище летчиков-истребителей(Ворошиловградское). Впечатления от этих событий легли в основу повести «Голубой карантин». Затем окончил филологический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г.Чернышевского. Работал на кафедре советской литературы в СГУ, редактором университетской газеты, журналистом областной газеты «Заря молодежи», заведующим редакцией художественной литературы в Приволжском книжном издательстве, ответственным секретарем Саратовской писательской организации.
Юрий Никитин публиковался в журналах «Волга» и «Новый мир», в «Литературной России», его произведения выходили в Болгарии, Чехословакии, в Америке. Его книги «Голубой карантин», «Кукушкино гнездо», «И бог и подданный», «Царские забавы», «Санкт-Сарытау, или Похождения тайного еврея» и другие хорошо известны и любимы читателями. Дважды он номинировался на премию Русский Букер.
Юрий Михайлович Никитин – член Союза писателей СССР, лауреат Литературной премии Саратовской области им. М. Н. Алексеева, Заслуженный работник культуры РФ. Он был частым гостем литературных передач на радио и телевидении. «Вдвоем» — так называется фильм о Юрии Никитине, снятый телевизионными мастерами - режиссером Александром Андреевым и оператором Вилем Абузяровым.
А еще Юрий Михайлович славился страстью к охоте и обладал редкой способностью рассказчика настоящих "охотничьих баек". Слушать его удивительные истории нам, журналистам, было всегда интересно и познавательно.
Юрий Михайлович был Человеком с большим, добрым сердцем. Это огромная потеря для близких Юрия Михайловича и для всех нас.
Большой круг людей, вовлеченных в орбиту общения и дружбы с Юрием Михайловичем Никитиным, выражает соболезнования его семье и близким.
Редакция сетевого издания "Известия:Саратов и регионы" выражает глубокие соболезнования родным и близким Юрия Михайловича.
Прощание с Юрием Михайловичем Никитиным состоится 12 августа в 10.30 по адресу: г.Саратов, улица Мичурина, 115.
Ушёл из жизни Юрий Никитин, журналист, писатель, яркий, интересный человек…
Родился Юрий Михайлович 25 августа 1935 года в Ленинграде.
В 15 лет впервые прыгнул с парашютом, в 16 лет уже летал на планере А-2, а позже на спортивном самолете УТ-2, окончил Луганское военное училище летчиков-истребителей(Ворошиловградское). Впечатления от этих событий легли в основу повести «Голубой карантин». Затем окончил филологический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г.Чернышевского. Работал на кафедре советской литературы в СГУ, редактором университетской газеты, журналистом областной газеты «Заря молодежи», заведующим редакцией художественной литературы в Приволжском книжном издательстве, ответственным секретарем Саратовской писательской организации.
Юрий Никитин публиковался в журналах «Волга» и «Новый мир», в «Литературной России», его произведения выходили в Болгарии, Чехословакии, в Америке. Его книги «Голубой карантин», «Кукушкино гнездо», «И бог и подданный», «Царские забавы», «Санкт-Сарытау, или Похождения тайного еврея» и другие хорошо известны и любимы читателями. Дважды он номинировался на премию Русский Букер.
Юрий Михайлович Никитин – член Союза писателей СССР, лауреат Литературной премии Саратовской области им. М. Н. Алексеева, Заслуженный работник культуры РФ. Он был частым гостем литературных передач на радио и телевидении. «Вдвоем» — так называется фильм о Юрии Никитине, снятый телевизионными мастерами - режиссером Александром Андреевым и оператором Вилем Абузяровым.
А еще Юрий Михайлович славился страстью к охоте и обладал редкой способностью рассказчика настоящих "охотничьих баек". Слушать его удивительные истории нам, журналистам, было всегда интересно и познавательно.
Юрий Михайлович был Человеком с большим, добрым сердцем. Это огромная потеря для близких Юрия Михайловича и для всех нас.
Большой круг людей, вовлеченных в орбиту общения и дружбы с Юрием Михайловичем Никитиным, выражает соболезнования его семье и близким.
Редакция сетевого издания "Известия:Саратов и регионы" выражает глубокие соболезнования родным и близким Юрия Михайловича.
Прощание с Юрием Михайловичем Никитиным состоится 12 августа в 10.30 по адресу: г.Саратов, улица Мичурина, 115.