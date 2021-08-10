Межрегиональный фестиваль творчества «Хвалынские этюды К.С. Петрова-Водкина» в пятый раз принимает художников на пленэры

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Участниками V фестиваля станут представители Суриковского художественного института, Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, а также пяти учреждений среднего профессионального образования со всей России, творческого объединения «Колесо».Мероприятие проводится с целью обмена творческими традициями и совершенствования навыков.Продлится фестиваль до 22 августа. За это время художники постараются поработать во всех жанрах, с разными состояниями и разными мотивами.