Межрегиональный фестиваль творчества «Хвалынские этюды К.С. Петрова-Водкина» в пятый раз принимает художников на пленэры
9 августа на родине легендарного художника Кузьмы Петрова-Водкина в городе Хвалынске встретятся художники из разных регионов страны.
Участниками V фестиваля станут представители Суриковского художественного института, Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, а также пяти учреждений среднего профессионального образования со всей России, творческого объединения «Колесо».
Мероприятие проводится с целью обмена творческими традициями и совершенствования навыков.
Продлится фестиваль до 22 августа. За это время художники постараются поработать во всех жанрах, с разными состояниями и разными мотивами.