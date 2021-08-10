10 августа 2021 ВТОРНИК
Новости
22:01 | 09 августа
Ушел из жизни саратовский писатель Юрий Никитин
15:51 | 09 августа
Межрегиональный фестиваль творчества «Хвалынские этюды К.С. Петрова-Водкина» в пятый раз принимает художников на пленэры
14:57 | 09 августа
В Саратове скоро появится новый арт-объект «Лицо времени»
13:35 | 09 августа
HH.ru: 69% работников Саратовской области считают, что красивым людям проще добиться высокого заработка
12:07 | 09 августа
Клуб "СГАУ-Саратов" занял второе место на Кубке первого мэра Таганрога
10:34 | 09 августа
Саратовцев приглашают к участию в акции «Мемориальные деревья»
09:00 | 09 августа
На арт-кластере «Таврида» пройдёт Школа джазовой музыки
18:56 | 07 августа
О последней работе Василия Ланового рассказал артист Максим Олейников
18:52 | 07 августа
NFT-картина Pixel Crypto dog продана с аукциона на платформе Rarible за $27 тысяч
15:48 | 06 августа
В Энгельсе состоится I молодежный форум исполнителей им. А.Г. Шнитке «Светлый ангел»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В Саратове скоро появится новый арт-объект «Лицо времени»

Новости


Стал известен художник из Саратовской области, который признан победителем одного из этапов окружного общественного проекта Фестиваль стрит-арта Приволжского федерального округа «ФормАрт».

«Фестиваль проводится по инициативе Полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Тема в 2021 году — «Взгляд в будущее». Участникам предлагалось создать стрит-арт объекты, посвященные отражению потенциала развития страны и новых технологий, в одном из трех тематических направлений: «Новые технологии», «Человек и наука» или «Мир будущего». Жюри, в состав которого входили федеральные и региональные эксперты, авторитетные в области изобразительного и уличного искусства, архитектуры и градостроительства, выбрали эскиз Владимира Куца. Сейчас идет подбор места, где будет располагаться новый арт-объект», - рассказал министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.

Победители конкурса получат возможность воплотить свои художественные замыслы на стенах зданий. Фото и видео процесса создания работ на объектах городской среды будут размещены на сайте проекта. А осенью главного победителя Фестиваля определит общественное голосование.
Призовой фонд конкурса в этом году увеличен вдвое. Обладатели I, II и III мест получат денежные призы в размере от 100 до 200 тысяч рублей.

Напомним, фестиваль стрит-арта Приволжского федерального округа «ФормART» по инициативе Полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова впервые прошел в 2020 году и был посвящен борьбе с пандемией «COVID-19». Тогда в Саратове, на торце многоэтажки на пересечении Советской и Рахова, появилось граффити «Цветы жизни» художника Юрия Быкова.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код