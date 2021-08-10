В Саратове скоро появится новый арт-объект «Лицо времени»

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«Фестиваль проводится по инициативе Полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Тема в 2021 году — «Взгляд в будущее». Участникам предлагалось создать стрит-арт объекты, посвященные отражению потенциала развития страны и новых технологий, в одном из трех тематических направлений: «Новые технологии», «Человек и наука» или «Мир будущего». Жюри, в состав которого входили федеральные и региональные эксперты, авторитетные в области изобразительного и уличного искусства, архитектуры и градостроительства, выбрали эскиз Владимира Куца. Сейчас идет подбор места, где будет располагаться новый арт-объект», - рассказал министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.Победители конкурса получат возможность воплотить свои художественные замыслы на стенах зданий. Фото и видео процесса создания работ на объектах городской среды будут размещены на сайте проекта. А осенью главного победителя Фестиваля определит общественное голосование.Призовой фонд конкурса в этом году увеличен вдвое. Обладатели I, II и III мест получат денежные призы в размере от 100 до 200 тысяч рублей.Напомним, фестиваль стрит-арта Приволжского федерального округа «ФормART» по инициативе Полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова впервые прошел в 2020 году и был посвящен борьбе с пандемией «COVID-19». Тогда в Саратове, на торце многоэтажки на пересечении Советской и Рахова, появилось граффити «Цветы жизни» художника Юрия Быкова.