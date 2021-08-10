HH.ru: 69% работников Саратовской области считают, что красивым людям проще добиться высокого заработка

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12% жителей Саратовской области отметили, что им отказывали в приёме на работу из-за того, что работодателю не понравилась их внешность. Причем 22% отметили, что сталкивались с ситуацией, когда их брали на работу не за профессиональные навыки, а потому, что работодатель счёл их привлекательными.Из-за веса в трудоустройстве отказывали 9% респондентов Саратовской области. 8% отметили, что им отказывали из-за наличия проблем со здоровьем, а 11% заявили, что по этой же причине их даже уволили с работы. Чаще других об этом говорили представители строительной сферы. 10% респондентов Саратовской области отметили, что им отказывали в повышении по должности или в пересмотре зарплаты в большую сторону из-за проблем со здоровьем.В целом жители Саратовской области не уверены, что внешность имеет большое значение для построения карьеры – большинство респондентов поставили этому фактору 3 балла из 5 и меньше, где 5 – имеет первостепенное значение, 1 – совсем не имеет значение. Средняя оценка в регионе – 3,1 балла. Выше всего значение внешности оценили специалисты по управлению персоналом, банковские служащие и представители сферы продаж. Наиболее низкие оценки поставили рабочий персонал, госслужащие и ИТ-специалисты.При этом 69% работников региона согласны с тем, что красивым людям проще добиться более высокого заработка, ещё 31% - с этим не согласны.