10 августа 2021 ВТОРНИК
Новости
22:01 | 09 августа
Ушел из жизни саратовский писатель Юрий Никитин
15:51 | 09 августа
Межрегиональный фестиваль творчества «Хвалынские этюды К.С. Петрова-Водкина» в пятый раз принимает художников на пленэры
14:57 | 09 августа
В Саратове скоро появится новый арт-объект «Лицо времени»
13:35 | 09 августа
HH.ru: 69% работников Саратовской области считают, что красивым людям проще добиться высокого заработка
12:07 | 09 августа
Клуб "СГАУ-Саратов" занял второе место на Кубке первого мэра Таганрога
10:34 | 09 августа
Саратовцев приглашают к участию в акции «Мемориальные деревья»
09:00 | 09 августа
На арт-кластере «Таврида» пройдёт Школа джазовой музыки
18:56 | 07 августа
О последней работе Василия Ланового рассказал артист Максим Олейников
18:52 | 07 августа
NFT-картина Pixel Crypto dog продана с аукциона на платформе Rarible за $27 тысяч
15:48 | 06 августа
В Энгельсе состоится I молодежный форум исполнителей им. А.Г. Шнитке «Светлый ангел»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

HH.ru: 69% работников Саратовской области считают, что красивым людям проще добиться высокого заработка

Новости


Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, провела опрос жителей Саратовской области и выяснила отказывали ли им в приёме на работу из-за внешности.

12% жителей Саратовской области отметили, что им отказывали в приёме на работу из-за того, что работодателю не понравилась их внешность. Причем 22% отметили, что сталкивались с ситуацией, когда их брали на работу не за профессиональные навыки, а потому, что работодатель счёл их привлекательными.

Из-за веса в трудоустройстве отказывали 9% респондентов Саратовской области. 8% отметили, что им отказывали из-за наличия проблем со здоровьем, а 11% заявили, что по этой же причине их даже уволили с работы. Чаще других об этом говорили представители строительной сферы. 10% респондентов Саратовской области отметили, что им отказывали в повышении по должности или в пересмотре зарплаты в большую сторону из-за проблем со здоровьем.

В целом жители Саратовской области не уверены, что внешность имеет большое значение для построения карьеры – большинство респондентов поставили этому фактору 3 балла из 5 и меньше, где 5 – имеет первостепенное значение, 1 – совсем не имеет значение. Средняя оценка в регионе – 3,1 балла. Выше всего значение внешности оценили специалисты по управлению персоналом, банковские служащие и представители сферы продаж. Наиболее низкие оценки поставили рабочий персонал, госслужащие и ИТ-специалисты.

При этом 69% работников региона согласны с тем, что красивым людям проще добиться более высокого заработка, ещё 31% - с этим не согласны.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код