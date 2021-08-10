Саратовцев приглашают к участию в акции «Мемориальные деревья»

просмотров: 631

Ее инициировала общественность города-героя Севастополя. Акцию поддержал Президент России Владимир Путин.Целью ее является выявление деревьев, парков, аллей, которые высажены в память о значимых исторических событиях, о выдающихся людях либо с их участием.«С 2010 года у нас подобные мероприятия проходят по высадке деревьев, связано это, скорее всего, с экологией. Но, я думаю, что одно другому не мешает, это вполне можно объединить, потому что одно другое дополняет. Сама по себе идея такого общероссийского движения «Мемориальные деревья России» чрезвычайно, мне кажется, интересная», - считает Владимир Путин.Призываем всех жителей Саратовской области поддержать проведение акции «Мемориальные деревья России» и принять участие в создании перечня памятных деревьев, насаждений. Необходимо обеспечить их сохранность.Для этого предлагаем направить информацию на адрес электронной почты saratov.ozvl@mail.ru до 1 сентября 2021 года.Информация может быть представлена как об отдельных деревьях, так и об аллеях, парках, скверах, имеющих мемориальное значение.