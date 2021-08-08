8 августа 2021 ВОСКРЕСЕНЬЕ
Новости
18:56 | 07 августа
О последней работе Василия Ланового рассказал артист Максим Олейников
18:52 | 07 августа
NFT-картина Pixel Crypto dog продана с аукциона на платформе Rarible за $27 тысяч
15:48 | 06 августа
В Энгельсе состоится I молодежный форум исполнителей им. А.Г. Шнитке «Светлый ангел»
14:55 | 06 августа
Саратовский специалист вошла в число ста финалистов конкурса «Лидеры строительной отрасли»
13:27 | 06 августа
На горячие линии министерства труда и социальной защиты обратились более 35 тысяч жителей области
12:03 | 06 августа
Свыше 160 заявлений подали жители области на бесплатную догазификацию
10:33 | 06 августа
Открывается охота на боровую, полевую и степную дичь
09:00 | 06 августа
Ежедневно порядка 70 автомобилистов нарушают правила парковки
22:30 | 05 августа
Итоги очередных просветительских сессий подвела «Школа Иннопрактики и Русских сезонов»
17:00 | 05 августа
Минприроды и предприятие города исследовали воду в родниках Кумысной поляны
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

О последней работе Василия Ланового рассказал артист Максим Олейников

Новости
Песни Максима Олейникова все чаще появляются в хит-парадах в Китае и Белоруссии. Перспективный артист, работающий в жанре шансон, имеет массу поклонников в этих странах и в России. В интервью певец поделился мнением по самым разным вопросам.
О последней работе Василия Ланового рассказал артист Максим Олейников

Недавно артист впустил песню и видеоклип «Память времен». Для великого актера Василия Ланового, сыгравшего в клипе, роль стала последней. Видеоклип очень понравился китайцам – в Поднебесной его сделали символом победы, а некоторые энтузиасты готовят документы, чтобы композиция вошла в музыкальную программу для школьников. О таком исходе события Максим даже не предполагал. Он рассказал, что ему пришлось учить китайский язык, чтобы записать песню для Китая. По его словам, «Память времен» – дань памяти и благодарности предкам за их отвагу и победу в Великой Отечественной войне, рассказ о чести и человечности.

Отвечая на вопрос о харассменте, Максим Олейников заявил, что во многих зарубежных странах эта тема доведена до полного абсурда, но, считает артист, элементарное воспитание невозможно заменить внутрикорпоративными правилами. Интересно он сказал и о принципах в профессиональной деятельности. Певец отметил: «Если принципы есть, их не переступают ни в быту, ни в профессиональной деятельности, ни в какой другой». А еще он рассказал, что в детстве очень завидовал (по-хорошему) сказочному герою Емеле, но со временем понял, что щучьего веления и личного хотения недостаточно для получения желаемого.

Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код