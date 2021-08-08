О последней работе Василия Ланового рассказал артист Максим Олейников

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Недавно артист впустил песню и видеоклип «Память времен». Для великого актера Василия Ланового, сыгравшего в клипе, роль стала последней. Видеоклип очень понравился китайцам – в Поднебесной его сделали символом победы, а некоторые энтузиасты готовят документы, чтобы композиция вошла в музыкальную программу для школьников. О таком исходе события Максим даже не предполагал. Он рассказал, что ему пришлось учить китайский язык, чтобы записать песню для Китая. По его словам, «Память времен» – дань памяти и благодарности предкам за их отвагу и победу в Великой Отечественной войне, рассказ о чести и человечности.Отвечая на вопрос о харассменте, Максим Олейников заявил, что во многих зарубежных странах эта тема доведена до полного абсурда, но, считает артист, элементарное воспитание невозможно заменить внутрикорпоративными правилами. Интересно он сказал и о принципах в профессиональной деятельности. Певец отметил: «Если принципы есть, их не переступают ни в быту, ни в профессиональной деятельности, ни в какой другой». А еще он рассказал, что в детстве очень завидовал (по-хорошему) сказочному герою Емеле, но со временем понял, что щучьего веления и личного хотения недостаточно для получения желаемого.