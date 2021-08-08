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NFT-картина Pixel Crypto dog продана с аукциона на платформе Rarible за $27 тысяч

Новости / Бизнес

За криптовалюту в эквиваленте 27,7 тысяч долларов продали NFT-картину Pixel Crypto dog. На ней изображен пёс Пиксель ростовского медиапродюсера Сергея Пименова – реальный бостонский терьер, о котором ранее писали многие СМИ – Пиксель баллотировался в муниципальные депутаты в 2020 году, а в этом году – в Государственную Думу.

NFT-картина Pixel Crypto dog продана с аукциона на платформе Rarible за $27 тысяч

Автор изображения – художник Константин Данилов (Zmogk), все вырученные за картину средства будут переданы ему. NFT – это цифровой криптографический сертификат, подтверждающий право на владение цифровым активом.

Картина была продана на аукционе Rarible – он длился две недели и завершился 4 августа. Сергей Пименов отметил, что имя покупателя неизвестно, но теперь новый владелец картины стал обладателем исключительных прав на распространение изображения.
Также он сообщил, что специалисты работают над производством фантастического киберпанк-сериала, посвященного Пикселю.

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