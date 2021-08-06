Итоги очередных просветительских сессий подвела «Школа Иннопрактики и Русских сезонов»

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Трансляции выступлений доступны для зрителей на официальном сайте «Русских сезонов». Программы Школы состояли из двух частей: знакомство с русской культурой и учебной программы, состоящей из интенсивных курсов и мастер-классов.Отчетный концерт хореографической сессии прошел в Детском театре Бориса Эйфмана. 13 талантливых танцоров и хореографов из лучших вузов мира продемонстрировали все грани своего таланта и доказали, что язык искусства объединяет.Торжественным завершением музыкальной сессии стал масштабный гала-концерт на сцене Государственной академической Капеллы Санкт-Петербурга. В ней принимало участие 14 вокалистов, дирижеров и композиторов из 10 стран мира.