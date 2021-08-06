Итоги очередных просветительских сессий подвела «Школа Иннопрактики и Русских сезонов»
Генеральным спонсором образовательных культурных программ, проведенных «Школой Иннопрактики и Русских сезонов», стало ПАО «Газпром. В мае прошла художественная сессия, на днях масштабными концертами завершились музыкальная и хореографическая программы.
Трансляции выступлений доступны для зрителей на официальном сайте «Русских сезонов». Программы Школы состояли из двух частей: знакомство с русской культурой и учебной программы, состоящей из интенсивных курсов и мастер-классов.
Отчетный концерт хореографической сессии прошел в Детском театре Бориса Эйфмана. 13 талантливых танцоров и хореографов из лучших вузов мира продемонстрировали все грани своего таланта и доказали, что язык искусства объединяет.
Торжественным завершением музыкальной сессии стал масштабный гала-концерт на сцене Государственной академической Капеллы Санкт-Петербурга. В ней принимало участие 14 вокалистов, дирижеров и композиторов из 10 стран мира.
Трансляции выступлений доступны для зрителей на официальном сайте «Русских сезонов». Программы Школы состояли из двух частей: знакомство с русской культурой и учебной программы, состоящей из интенсивных курсов и мастер-классов.
Отчетный концерт хореографической сессии прошел в Детском театре Бориса Эйфмана. 13 талантливых танцоров и хореографов из лучших вузов мира продемонстрировали все грани своего таланта и доказали, что язык искусства объединяет.
Торжественным завершением музыкальной сессии стал масштабный гала-концерт на сцене Государственной академической Капеллы Санкт-Петербурга. В ней принимало участие 14 вокалистов, дирижеров и композиторов из 10 стран мира.