6 августа 2021 ПЯТНИЦА
Новости
15:48 | 06 августа
В Энгельсе состоится I молодежный форум исполнителей им. А.Г. Шнитке «Светлый ангел»
14:55 | 06 августа
Саратовский специалист вошла в число ста финалистов конкурса «Лидеры строительной отрасли»
13:27 | 06 августа
На горячие линии министерства труда и социальной защиты обратились более 35 тысяч жителей области
12:03 | 06 августа
Свыше 160 заявлений подали жители области на бесплатную догазификацию
10:33 | 06 августа
Открывается охота на боровую, полевую и степную дичь
09:00 | 06 августа
Ежедневно порядка 70 автомобилистов нарушают правила парковки
22:30 | 05 августа
Итоги очередных просветительских сессий подвела «Школа Иннопрактики и Русских сезонов»
17:00 | 05 августа
Минприроды и предприятие города исследовали воду в родниках Кумысной поляны
15:48 | 05 августа
Пенсионеры из Самойловского района знают, как продлить физическую активность
14:35 | 05 августа
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Итоги очередных просветительских сессий подвела «Школа Иннопрактики и Русских сезонов»

Новости
Генеральным спонсором образовательных культурных программ, проведенных «Школой Иннопрактики и Русских сезонов», стало ПАО «Газпром. В мае прошла художественная сессия, на днях масштабными концертами завершились музыкальная и хореографическая программы.

Итоги очередных просветительских сессий подвела «Школа Иннопрактики и Русских сезонов»

Трансляции выступлений доступны для зрителей на официальном сайте «Русских сезонов». Программы Школы состояли из двух частей: знакомство с русской культурой и учебной программы, состоящей из интенсивных курсов и мастер-классов.

Отчетный концерт хореографической сессии прошел в Детском театре Бориса Эйфмана. 13 талантливых танцоров и хореографов из лучших вузов мира продемонстрировали все грани своего таланта и доказали, что язык искусства объединяет.

Торжественным завершением музыкальной сессии стал масштабный гала-концерт на сцене Государственной академической Капеллы Санкт-Петербурга. В ней принимало участие 14 вокалистов, дирижеров и композиторов из 10 стран мира.
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