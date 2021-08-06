6 августа 2021 ПЯТНИЦА
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В Энгельсе состоится I молодежный форум исполнителей им. А.Г. Шнитке «Светлый ангел»

Новости


С 23 по 29 августа в городе Энгельсе состоится I молодежный форум исполнителей им. А.Г. Шнитке «Светлый ангел». Форум пройдет на базе Музыкально-эстетического лицея им. Шнитке, который в следующем году отметит свое 30-летие.

Организаторы форума – известный артист Сергей Крылов и представитель Саратовской Ночной хоккейной лиги, предприниматель Дмитрий Частов.

Проведение форума стало возможным благодаря поддержке и заинтересованному участию в реализации предложения министерства культуры Саратовской области в лице и. о. министра культуры Татьяны Астафьевой. Мероприятие решено приурочить к празднованию Дня города Энгельса.

Целью стартующего проекта является поиск детских талантов как показателя уровня культурного развития региона. По словам Сергея Крылова, очень важно дать возможность одаренным детям показать себя и быть замеченными, «чтобы не топтаться на месте, а двигаться дальше».

Для участия в конкурсе предварительно были отобраны 16 талантливых детей, «талантонавтов», по шутливой терминологии организаторов. В процессе работы форума пройдут ежедневные встречи участников с «Советом старейшин» – людьми, оставившими заметный след в отечественной культуре.

23 августа состоится гостевой концерт, в котором примут участие учащиеся, губернаторские стипендиаты ДШИ и ДМШ Саратовской области, прошедшие отбор по результатам творческих достижений. В рамках мероприятия планируется также проведение репетиций, консультаций с анализом выступлений конкурсантов членами жюри, мастер-классов для учащихся, педагогов и их родителей.

Участникам форума будет показан семейный мюзикл «Люди в белом». В спектакле примут участие ребята, ярко проявившие себя в шоу «Голос. Дети», объединившиеся в команду «Великолепная пятерка и вратарь» во главе с учителем Сергеем Крыловым. Они также являются актерами созданного в июле этого года «Молодежного театра «СОЮЗ» в г. Сочи. Энгельс станет его первым гастрольным городом. Построить культурный мост между XX и XXI веками – главная задача юных артистов.

Детские музыкальные и творческие учреждения Саратовской области на форуме будут представлять учащаяся ДШИ № 18 г. Саратова художница Анастасия Кувшинова, ученик ДШИ № 8 г. Саратова гитарист Егор Лепешкин и многие другие талантливые ребята, губернаторские стипендиаты и участники международных и всероссийских конкурсов.
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