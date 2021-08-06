Саратовский специалист вошла в число ста финалистов конкурса «Лидеры строительной отрасли»

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Первый отраслевой конкурс «Лидеры строительной отрасли» организован Всероссийским центром национальной строительной политики при участии Минстроя России.В отборочном туре конкурса приняли участие 9713 человек, из которых только 225 вышли в полуфинал. В результате отбора и защиты проектов оргкомитет определил 100 лучших представителей отрасли. Все финалисты попадают в резерв управленческих кадров отрасли. Его создание является одной из основных целей конкурса.В финальной части конкурса Ольга Митина представила проект цифровизациии строительных процессов, а именно общедоступную платформу по созданию и ведению исполнительной документации в электронном виде.«Пришло время активно внедрять новые технологии для повышения качества и надёжности ведения документации в строительстве. Электронная платформа - экономически выгодный рабочий инструмент за счёт снижения трудозатрат, который повысит безопасность сооружений и обеспечит надёжность хранения информации и объединит всех участников строительства на одной цифровой площадке», - отметила Митина.Финал конкурса приурочен к празднованию Дня строителя и состоится 8 августа в Саранске.