Саратовский специалист вошла в число ста финалистов конкурса «Лидеры строительной отрасли»
Начальник технического отдела строительной компании ООО «Базис» из Энгельса Ольга Митина вышла в финал всероссийского отраслевого конкурса «Лидеры строительной отрасли».
Первый отраслевой конкурс «Лидеры строительной отрасли» организован Всероссийским центром национальной строительной политики при участии Минстроя России.
В отборочном туре конкурса приняли участие 9713 человек, из которых только 225 вышли в полуфинал. В результате отбора и защиты проектов оргкомитет определил 100 лучших представителей отрасли. Все финалисты попадают в резерв управленческих кадров отрасли. Его создание является одной из основных целей конкурса.
В финальной части конкурса Ольга Митина представила проект цифровизациии строительных процессов, а именно общедоступную платформу по созданию и ведению исполнительной документации в электронном виде.
«Пришло время активно внедрять новые технологии для повышения качества и надёжности ведения документации в строительстве. Электронная платформа - экономически выгодный рабочий инструмент за счёт снижения трудозатрат, который повысит безопасность сооружений и обеспечит надёжность хранения информации и объединит всех участников строительства на одной цифровой площадке», - отметила Митина.
Финал конкурса приурочен к празднованию Дня строителя и состоится 8 августа в Саранске.