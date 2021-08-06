На горячие линии министерства труда и социальной защиты обратились более 35 тысяч жителей области

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Напомним, данные службы созданы в марте прошлого года в целях оказания жителям области оперативной социальной и психологической помощи.Так, 18,6 тысячи звонков по вопросам социальной поддержки поступило на телефон общественной приемной министерства (8452) 65-39-22.Почти 12 тысяч граждан обратились на горячие линии комплексных центров социального обслуживания населения, действующих во всех районах области. Из них 4 тысячи человек получили необходимые разъяснения по вопросам пунктов проката физкультурного и реабилитационного оборудования, расписания занятий «Университета третьего возраста», сенсорных комнат и мастерских «ДоброЦентр», деятельности модулей «Учебная кухня» и школы реабилитации «Шаг за шагом».7,9 тысячи представителей старшего поколения, граждан с инвалидностью, семей с детьми воспользовались услугами соцработников по доставке продуктов, лекарств, предметов гигиены, оплате услуг ЖКХ, выносу мусора.4,7 тысячи жителей области получили психологическую помощь специалистов бесплатного и круглосуточного «Телефона доверия» 8-800-2000-122.