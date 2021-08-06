Свыше 160 заявлений подали жители области на бесплатную догазификацию

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С начала заявочной кампании принято 166 заявлений. Наиболее активными стали жители Саратова и Балаковского района.Заявки принимаются на портале Единого оператора газификации, во всех филиалах и участках газовых компаний (список адресов доступен по ссылке). Также подать заявление на догазификацию можно онлайн на официальных сайтах «Газпром газораспределение Саратовская область» и «Саратовгаз».На основе поступивших заявок формируются планы-графики выполнения работ.