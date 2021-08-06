6 августа 2021 ПЯТНИЦА
Новости
15:48 | 06 августа
В Энгельсе состоится I молодежный форум исполнителей им. А.Г. Шнитке «Светлый ангел»
14:55 | 06 августа
Саратовский специалист вошла в число ста финалистов конкурса «Лидеры строительной отрасли»
13:27 | 06 августа
На горячие линии министерства труда и социальной защиты обратились более 35 тысяч жителей области
12:03 | 06 августа
Свыше 160 заявлений подали жители области на бесплатную догазификацию
10:33 | 06 августа
Открывается охота на боровую, полевую и степную дичь
09:00 | 06 августа
Ежедневно порядка 70 автомобилистов нарушают правила парковки
22:30 | 05 августа
Итоги очередных просветительских сессий подвела «Школа Иннопрактики и Русских сезонов»
17:00 | 05 августа
Минприроды и предприятие города исследовали воду в родниках Кумысной поляны
15:48 | 05 августа
Пенсионеры из Самойловского района знают, как продлить физическую активность
14:35 | 05 августа
Международный аэропорт «Гагарин» - новый участник национального проекта «Производительность труда»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Открывается охота на боровую, полевую и степную дичь

Новости


С 5 августа на территории охотничьих угодий области открывается охота на боровую, полевую и степную дичь.

Речь идет о таких видах пернатых как вальдшнеп, серая куропатка, перепел, вяхирь. Продлится охотничий сезон до 1 января.

Однако ранние сроки открытия охоты на пернатую дичь актуальны только для владельцев собак охотничьих пород, которые имеют справку или свидетельство о происхождении.

Остальные любители охоты, не имеющие подружейных собак, смогут приступить к добыче пернатой дичи с 28 августа.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код