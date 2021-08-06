Открывается охота на боровую, полевую и степную дичь

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Речь идет о таких видах пернатых как вальдшнеп, серая куропатка, перепел, вяхирь. Продлится охотничий сезон до 1 января.Однако ранние сроки открытия охоты на пернатую дичь актуальны только для владельцев собак охотничьих пород, которые имеют справку или свидетельство о происхождении.Остальные любители охоты, не имеющие подружейных собак, смогут приступить к добыче пернатой дичи с 28 августа.