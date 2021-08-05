Пенсионеры из Самойловского района знают, как продлить физическую активность

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В комплексном центре социального обслуживания населения Самойловского района продолжаются спортивные занятия для граждан старшего возраста. В рамках реализации национального проекта «Демография» в учреждении действует факультет «Здоровье и долголетие». Это одно из самых популярных направлений работы «Университета третьего возраста». Пожилых людей обучают навыкам здорового образа жизни, помогают продлить физическую активность и приобщают к спорту.Занятия состоят из теоретической и практической частей. Сначала педагоги знакомят слушателей с базовыми критериями сохранения здоровья и продления активного долголетия, рассказывают о пользе двигательной активности, правильном питании, режиме дня. Затем все желающие могут посетить тренировки по скандинавской ходьбе, адаптивной физкультуре и дыхательной гимнастике.Перед практическим занятием обязательно проводится разминка, чтобы подготовить и разогреть мышцы, активизировать вестибулярный аппарат, отвечающий за координацию движений. Только после этого участники приступают к выполнению упражнений.В теплое время года тренировки проходят на открытом воздухе: в парковых зонах или на стадионе.По словам специалистов центра, помимо пользы для здоровья, упражнения на свежем воздухе доставляют большое удовольствие всем участникам, а также способствуют укреплению иммунной системы организма.«Посещая занятия в центре, я научилась с пользой проводить свое свободное время. Теперь я могу не просто гулять в парке или в лесу, а выполнять упражнения по скандинавской ходьбе, тренировать координацию, оттачивать навыки правильного шага, развивать выносливость. Все это крайне важно в нашем возрасте - не терять активности, двигаться, поддерживать свой организм в тонусе», - считает одна из подопечных КЦСОН Нина Сергеевна Деряжная.Напомним, что стать участником занятий и социальных технологий в рамках программы «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» может любой желающий. Всю информацию можно уточнить в учреждении социальной поддержки населения по месту жительства.