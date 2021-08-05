Саратовская область вошла в топ направлений для отдыха с детьми в «бархатный сезон»
Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, куда можно поехать с детьми отдохнуть в сентябре и октябре.
Список составлен на основании данных бронирования жилья для отдыха туристами с детьми на сентябрь и октябрь 2021 года.
Евпатория и Сочи – самые популярные города для отпуска с детьми на черноморском побережье в начале осени. Саратовская область заняла 10 место.
По статистике TVIL.RU, туристы бронируют отдых с детьми в «бархатный сезон» от 1 до 12 ночей и тратят на проживание от 1,6 до 3,9 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Воронеже, дороже — в Санкт-Петербурге.
Десять направлений отдыха с детьми в «бархатный сезон»:
Евпатория — 2987 ₽ / 12 ночей *
Сочи — 2563 ₽ / 10 ночей
Гагра — 2459 ₽ / 10 ночей
Санкт-Петербург — 3883 ₽ / 8,5 ночей
Ростов-на-Дону — 2152 ₽ / 1 ночь
Кисловодск — 2233 ₽ / 6 ночей
Воронеж — 1600 ₽ / 1 ночь
Нижний Новгород — 1767 ₽ / 6 ночей
Москва — 3304 ₽ / 2 ночи
Саратов — 1900 ₽ / 7 ночей
*Средняя стоимость ночи в отелях / средняя продолжительность отдыха
«В Саратовской области есть все условия для комфортного отдыха, как в течение года, так и в «бархатный сезон». Подходящий вариант для себя найдут и любители культурно-познавательного туризма в городах Саратов, Энгельс, Вольск, Балаково, Хвалынск, Маркс, и те, кто предпочитает отдохнуть на турбазе или в санатории. Любители активного туризма еще успеют в «бархатном сезоне» насладиться прогулками на байдарках или sup-бордах по Волге, прокатиться на велосипеде до «Парка покорителей космоса» или прогуляться по экологическим тропам в осеннем лесу. Ценовая политика позволяет выбрать подходящий объект по соотношению цена/качество и наличию условий для детей в виде детских площадок, аниматоров, детских комнат и различного рода интерактива», – прокомментировала председатель комитета по туризму области Виктория Бородянская.