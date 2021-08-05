Саратовская область вошла в топ направлений для отдыха с детьми в «бархатный сезон»

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Список составлен на основании данных бронирования жилья для отдыха туристами с детьми на сентябрь и октябрь 2021 года.Евпатория и Сочи – самые популярные города для отпуска с детьми на черноморском побережье в начале осени. Саратовская область заняла 10 место.По статистике TVIL.RU, туристы бронируют отдых с детьми в «бархатный сезон» от 1 до 12 ночей и тратят на проживание от 1,6 до 3,9 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Воронеже, дороже — в Санкт-Петербурге.Десять направлений отдыха с детьми в «бархатный сезон»:Евпатория — 2987 ₽ / 12 ночей *Сочи — 2563 ₽ / 10 ночейГагра — 2459 ₽ / 10 ночейСанкт-Петербург — 3883 ₽ / 8,5 ночейРостов-на-Дону — 2152 ₽ / 1 ночьКисловодск — 2233 ₽ / 6 ночейВоронеж — 1600 ₽ / 1 ночьНижний Новгород — 1767 ₽ / 6 ночейМосква — 3304 ₽ / 2 ночиСаратов — 1900 ₽ / 7 ночей*Средняя стоимость ночи в отелях / средняя продолжительность отдыха«В Саратовской области есть все условия для комфортного отдыха, как в течение года, так и в «бархатный сезон». Подходящий вариант для себя найдут и любители культурно-познавательного туризма в городах Саратов, Энгельс, Вольск, Балаково, Хвалынск, Маркс, и те, кто предпочитает отдохнуть на турбазе или в санатории. Любители активного туризма еще успеют в «бархатном сезоне» насладиться прогулками на байдарках или sup-бордах по Волге, прокатиться на велосипеде до «Парка покорителей космоса» или прогуляться по экологическим тропам в осеннем лесу. Ценовая политика позволяет выбрать подходящий объект по соотношению цена/качество и наличию условий для детей в виде детских площадок, аниматоров, детских комнат и различного рода интерактива», – прокомментировала председатель комитета по туризму области Виктория Бородянская.